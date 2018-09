Børns Vilkår: Selvmordstanker skyldes et større pres på børnene

Når Børns Vilkår har oplevet en stigning i antallet af rådgivningssamtaler om selvmordstanker, skyldes det ifølge organisationens direktør, Rasmus Kjeldahl, at der i dag er et større pres på børn.

- Der er rigtig meget pres på børnene i skolen med karakterræs, ligesom der fra nogle forældre er forventninger om, at deres børn skal tage sig godt ud i andres øjne. Børnene bliver en del af forældrenes egen iscenesættelse i nogle tilfælde, siger Rasmus Kjeldahl.

Direktøren bliver bakket op af Gitte Madsen, der er overlæge i center for selvmordsforebyggelse på Odense Universitetshospital.

- Der er mange børn, som bliver presset i den præstationskultur, der hersker i dag, siger Gitte Madsen, der dog også har et andet bud på stigningen i antallet af rådgivningssamtaler.

- Måske er børn og unge bare blevet bedre til at tage kontakt til Børnetelefonen og tale om, hvordan de har det.

Emnet er et tabu

Ifølge Børns Vilkår fortæller flere børn, at de har svært ved at dele deres problemer med deres omgivelser. Det er Hanna Lára Sigurdardóttir, der har haft selvmordstanker, siden hun var otte-ni år gammel, enig i.

- Det største problem med de her tanker er, at det næsten er umuligt at tale om. Jeg var bange for, at mine nærmeste ville føle, at det var deres skyld, og så var jeg rigtig flov over, hvordan jeg havde det, fortæller hun.

Rasmus Kjeldahl mener, at forældrene skal være bedre til at give deres børn nærvær, så de voksne har bedre føling med børnenes problemer.

- Vi, som voksne og forældre, skal være bedre til at være opmærksomme på, hvad det er der rør sig inde i børnene. Vi skal være bedre til at spørge ind til store og små problemer og måske bruge lidt mindre tid på sociale medier og mere tid på at være helt opmærksomme på børnene, så de føler sig i centrum, siger Rasmus Kjeldahl.

Han fortæller, at Børnetelefonen er noget, man griber til, når man ikke har andre at betro sig.

- Men derfor er det også rigtig godt, at man ringer til Børnetelefonen, fordi det er vigtigt at få sat ord på det her, og de ord, man får sat på overfor en rådgiver på Børnetelefonen, kan give mod til at gå videre med sine tanker, siger Rasmus Kjeldahl.

Brug for bare at være børn

Der er i dag så stort et pres på børnene fra blandt andet forældre og skole, at de ikke får lov at være børn, mener Rasmus Kjeldahl.

- Presset gør, at børnene bare ikke får lov til at være barn nok. De får ikke lov til at tumle rundt og ikke skulle præstere noget andet end bare at have lov at være barn. Vi har brug for en samfundsmæssig diskussion om, hvordan vi letter presset på børnene, siger Rasmus Kjeldahl.

I 2017 havde Børns Vilkår 2.852 rådgivningssamtaler om selvmordstanker og selvmordsforsøg. I 2013 var det til sammenligning 1.628 børn og unge op til 23 år. Ifølge Børns Vilkår var cirka 600 af samtalerne fra Region Syddanmark.