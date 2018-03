Borgmester besøgte Sprognævn: Hilste på mulige nye fynboere

To nordfynboer tog tirsdag til København for at besøge Dansk Sprognævn. Borgmester Morten Andersen (V) og kommunaldirektør Morten V. Pedersen ville hilse på nævnets medarbejdere.

Da direktøren for Dansk Sprognævn i februar besøgte Bogense, hvor nævnet skal flytte til, ændrede det ikke på Sabine Kirchmeiers mening; Hun mente stadig ikke, at flytningen var en god idé.

Tirsdag besøgte nordfynboerne så Dansk Sprognævn på Frederiksberg i København, hvor de holder til lidt endnu.

Direktør i Dansk Sprognævn Sabine Kirchmeier flankeret af borgmester Morten Andersen (tv.) og kommunaldirektør Morten V. Pedersen. Foto: Nordfyns Kommune

- Det var rigtig spændende at se Sprognævnets lokaler og høre om de mange forskelligartede opgaver i Sprognævnet. Det er en god viden at have med i det fortsatte arbejde med at byde Dansk Sprognævn velkommen til Nordfyns Kommune, siger borgmester Morten Andersen (V).

Det var rigtig spændende at se Sprognævnets lokaler og høre om de mange forskelligartede opgaver i Sprognævnet Morten Andersen, borgmester i Nordfyns Kommune (V)

Formålet med besøget var at hilse på de ansatte, der om lidt er borgere i Nordfyns Kommune, og få et førstehåndsindblik i nævnets arbejde.

Nordfynsk indsats

Det var dog ikke kun for at hilse, at nordfynboerne var taget til Sjælland.

Læs også Dansk Sprognævn: Flytning til Bogense bliver svær

Der skulle også præsenteres en vigtig person for de medarbejdere, der flytter med til Fyn. Kommunens bosætningskoordinator Hanne Bille skal være kontaktperson for de ansatte, der måtte have spørgsmål om mulighederne i Nordfyns Kommune.

- Med Hanne som omdrejningspunkt har vi etableret en nem indgang for folk, der ønsker svar på spørgsmål om bosætning. Det er en service ikke kun for Sprognævnets medarbejdere, men for ansatte i alle de 711 job, der kommer til Fyn, siger kommunaldirektør i Nordfyns Kommune, Morten V. Pedersen.

Og en indsats - det gør Nordfyns Kommune. For kommunen har også lavet en aftale med de lokale ejendomsmæglere om, at de står til rådighed for eventuelle fremvisninger eller afklaring af spørgsmål om nybyggeri eller huskøb for de mulige nye fynboere.

Mangler faglighed

Men det kunne godt tyde på at gæstfrihed og besøg i København ikke bliver nok.

Læs også Sprogfolk advarer mod Bogense

Dansk Sprognævns direktør fortalte nemlig til TV 2/ Fyn i slutningen af februar, at en af hendes bekymringer er, at ingen af nævnets nuværende 14 ansatte har, siden regeringen meldte ud om flytningen i januar sagt, at de vil flytte med til Bogense eller for den sags skyld Fyn.

- Det er et kæmpe problem. Jeg går virkelig og prøver på at overtale dem; men de har børn, de har delebørn og alle mulige andre grænser for, hvad de kan gøre. Mange af dem har været ansat i Dansk Sprognævn i mere end 25 år, så de har deres rødder et andet sted.

Selvom Bogense kan tilbyde et godt og behageligt lokalt miljø, mener Sabine Kirchmeier ikke, at der er det nødvendige faglige miljø.

- Vi arbejder sammen med forskere. Vores opgave er at forske i det danske sprog, og vi er sat i verden for offentlige institutioner, Folketinget, domstolene og uddannelsesinstitutionerne - dem der skal følge retskrivningen. Og flertallet af dem ligger i København, sagde hun og tilføjede:

- Sidste år holdt vi omkring 250 møder. 200 af dem holdt vi i København. Hvis vi skal køre fra Bogense til København til så mange møder, vil det koste et årsværk i transporttid.

Læs også DF undrer sig over placering af sprognævn