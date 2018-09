Borgmester om ny plan for Vollsmose: Det er den sidste plan, vi laver

I modsætning til tidligere planer for Vollsmose ændrer ny plan på den fysiske struktur i området og der tilføres nye boformer.

Planen er en målsætning og ikke en implemeteringsplan.

Det slog borgmester Peter Rahbæk Juel (S) fast på tirsdagens skelsættende pressemøde om bydelen Vollsmoses fremtid.

Samtlige 29 medlemmer i Odense Byråd er enige om, at minimum 1.000 boliger skal rives ned eller ommærkes - altså gå fra status som almen til studie-, ældre eller ejerbolig. Ud over det, så skal der opføres 1.600 nye - ikke-almene - boliger.

Det er ikke første gang der er lavet planer for Vollsmose. Der blev lavet en plan i 2000 og igen i 2012, men under pressemødet sagde borgmesteren, at dagens opsigtsvækkende plan var den sidste for den omdiskuterede bydel.

Det uddybede Peter Rahbæk Juel efter pressemødet overfor TV 2/Fyn:

- Det skal være den sidste plan for Vollsmose. Vi kan se, at de sidste planer har haft en virkning, men vi kan også se, at det sociale mønster, der er i Vollsmose, hvor der er en tæt sammenklumpning af sociale udfordringer, beskæftigelsesmæssige udfordringer, uddannelsesmæssige udfordringer og kriminalitetsudfordringer, det mønster er så stærkt, at selv den bedste plan kan have svært ved at modvirke det.

- Det som vi gør med den her plan, som man ikke har gjort ved andre planer, det er, at vi både arbejder med socialpolitik, boligpolitik, udannelsespolitik og bekæftigelsespolitik. Og så tilfører vi også en radikal anderledes boligpolitik, hvor vi simpelthen ændrer den fysiske struktur i området og tilfører nye boformer, så vi kan få en blandet beboersammensætning over de næste ti år.

- Det er kombinationen af de ting, der gør at det her det skal blive den sidste Vollsmoseplan.

- Hvis vi vil lave en Vollsmoseplan, og det ikke var den sidste, så var der i min verden ingen grund til at lave nogen plan.

- Derfor har vi tårnhøje ambitioner, sagde Peter Rahbæk Juel.

På pressemødet underskrev samtlige byrådets 29 medlemmer aftalen. Næste skridt er nedsættelse af udvalg og ekspertgrupper, ligesom borgerne vil blive inddraget.

Se hele interviewet med Peter Rahbæk Juel herunder: