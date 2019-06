Bubber viste fynboerne rundt i Cirkus Arena

Bubber var lørdag formiddag tour-guide for Cirkus Arena, da fynboerne fik den helt exceptionelle mulighed for at komme bag kulisserne og få en helt intim oplevelse i Cirkus Arena, der i disse dage holder til på dyrskuepladsen i Odense.

Min opgave er egentlig bare, at jeg skal få fokus fra folk, og lige så snart jeg har den, så skal jeg bruge det fokus på at iscenesætte cirkusartisterne. Bubber.

- Oplevelsen var virkelig god. Man fik en god indsigt i, hvordan et cirkus rent faktisk virker. Bubber var også god til at fortælle levende om, hvordan og hvad cirkusset er. Børnene kommer også helt sikkert til at tale om det her, når de kommer hjem, siger Susan Skovlund Andersen til TV 2/Fyn

Hun havde sine to børn med, og de fik blandt andet lov til at røre dromedarer og se klovnen sminke sig.

- Det var lidt mærkeligt at røre ved dromedaren, men det var ret sjovt, siger Rasmus Skovlund Andersen.

Bubber var rundviser

Det var den folkekære Bubber, som viste gæsterne rundt - og det nyder han.

- Jeg har lagt enormt meget vægt på, at folket skal se, at et cirkus er et cirkus. Man skal turde stå ved, at det er et cirkus fra ende til anden. Min opgave har så været på rundvisningen, at binde det så godt sammen, så folket får en helhedsoplevelse, så de ligesom kan få det indtryk, siger han til TV 2/Fyn.

Ifølge Bubber så er artisterne på hele tiden - også når de ikke er på manegen, og den oplevelse skulle gæsterne også mærke.

- Man skal tro på, at det produkt, der er cirkus, er stærkt og bærende nok til at lokke folk til - og det har det vist sig. Jeg elsker virkelig at lave cirkus - det er lidt mit eget show, for jeg får jo også lov at shine og vise det hele - men min vigtigste opgave er, at jeg skal fange fokus, og lige så snart jeg har den, så skal jeg bruge det fokus på at iscenesætte cirkusartisterne, siger Bubber.

Der var i alt 25 fynboere med til dagens arrangement.