Skal sejle Danmark rundt alene: - Der bliver ikke et roligt øjeblik 

- 3, 2, 1, start! Have a great race, siger Jan Møller i walkie-talkien. Han er medarrangør af Danmark Rundt Singlehand, som lørdag klokken 12 blev skudt i gang i Assens.

Det er tredje gang, at kapsejladsen afholdes, men det er første gang, at der er start og mål i Assens.

På vandet er 20 både med kun én person ombord. Kapsejladsen går nemlig ud på at sejle hurtigst rundt om Danmark - alene.

Kapsejladsen er i alt 646 sømil og består af seks etaper. Omregnet til kilometer betyder det, at de modige søfolk skal tilbagelægge lige under 1200 kilometer i løbet af de seks etaper. Efter hver etape er der et tvunget hvil på minimum otte timer.

Besværlige forhold at sejle i

Det forventes, at kun halvdelen af de tyve deltagere vil gennemføre kapsejladsen. Det er nemlig en stor udfordring, som venter sejlfolkene, siger Jan Møller.

- Det er det mest besværlige, vi kunne finde på inde i de danske farvande. Vinden vil drille, strømmen vil drille, og der er en hurtig-færge det ene sted, og der er trafik det andet sted. Så der er ikke et roligt øjeblik, siger han, kort efter han har skudt sejladsen i gang.

Danmark Rundt Singlehand Inshore Kapsejladsen er i alt på 646 sømil fordelt på 6 etaper med start og mål i Assens. 1. Etape: Assens – Bønnerup - 101 sømil. 2. Etape: Bønnerup – Skagen - 71 sømil. 3. Etape: Skagen – Rungsted - 129 sømil. 4. Etape: Rungsted – Nexø - 135 sømil. 5. Etape: Nexø – Gedser - 118 sømil. 6. Etape: Gedser – Assens - 92 sømil. Der er efter hver etape et tvunget hvil på minimum 8 timer. Deltagerne skal være tilbage i havnen i Assens senest søndag den 7. juli. Se mere

Kort efter starten kommer det første varsel om de strabadser, sejlerne har i vente de næste seks dage.

Én af deltagerne er nemlig sejlet på grund i det lave vand ud for Assens, og så må Jan Møllers båd hjælpe med at trække den grundstødte båd fri af sandrevlen.

Foto: Assens Sejlklub

Kaptajnen på det grundstødte skib er Claus Pedersen fra Holbæk. Han havde stolet for meget på søkortet, siger han.

- Jeg kunne jo godt se, der var lavt, men alligevel tænkte jeg, det så rigtigt ud på søkortet, og det skal man ikke altid gøre.

Ambitionen er at gennemføre

En anden af deltagerne i konkurrencen er Niels Thomsen fra Hou, som har deltaget i de to forrige kapsejladser, men det er kun lykkedes ham at komme i mål den ene gang.

Men det lader han sig ikke slå ud af.

- Vi har jo lang vej endnu, så starten er ikke så vigtig. Jeg forventer, at jeg fuldfører, og så er det mit succeskriterium. Jeg er den langsomste, så jeg kommer nok ind sidst, men det er fint nok. Jeg har jo store forventninger til det dejlige sejlads, så det er en rigtig god følelse, siger han.

Claus, Niels og de øvrige deltagere i Danmark Rundt Singlehand skal være tilbage i havnen i Assens senest søndag den 7. juli.