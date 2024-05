Tre runder tilbage: Sådan klarer OB skærene i Superligaen

Det snerper til i bunden af Superligaen, hvor OB er i akut fare for at måtte tage turen ned i landets næstbedste fodboldrække for første gang siden 1998. Men der er stadig håb for de stribede, der via en række scenarier kan klare frisag og sikre endnu en sæson i Superligaen.

OB er aktuelt placeret på Superligaens 11. plads, der som en af de to nederste placeringer betyder en nedrykning til 1. division. På 12. pladsen ligger Hvidovre, der ikke længere har mulighed for at redde livet i rækken. De har i løbet af sæsonen skrabet 19 point sammen.

OB har foreløbigt skrabet 26 point sammen i sæsonen. Over nedrykningsstregen – på 10. pladsen – ligger Vejle med 30 point og Lyngby med 32. Det er de to hold, OB skal fokusere på, for det er med al sandsynlighed et af de to, de skal overhale for at bevare deres Superliga-status.

Med tre kampe tilbage har OB i alt ni point at spille om. Aktuelt har de 4 point op til Vejle over nedrykningsstregen.

Slutprogrammet

Der resterer 3 runder af årets Superliga. OB møder Hvidovre, Randers og Viborg i de sidste tre kampe.

Vejle møder Lyngby, Hvidovre og Randers, mens Lyngby – foruden førnævnte indbyrdes opgør imod Vejle - skal i kamp imod Viborg og Hvidovre.

I en tæt bundstrid kan det være fordelagtigt at møde de hold, man kæmper med om overlevelsen. På den måde kan man sikre sig, at de nærmeste konkurrenter ikke får point. I OB’s resterende kampe møder de dog hverken Vejle eller Lyngby. Dermed har de udelukkende mulighed for at påvirke egen pointhøst i bunden.

OB er, som der er redegjort for ovenfor, stærkt afhængige af andre holds resultater hen imod slutningen af sæsonen.

Derfor vil OB med stor sandsynlighed, udover at fokusere på egen kamp i Hvidovre på torsdag, holde skarpt øje med grønsværen i Vejle, hvor hjemmeholdet krydser klinger med Lyngby. Det er to hold, der set med stribede briller, helst ikke skal have for mange point i slutningen af sæsonen, men eftersom de møder hinanden, vil der uanset udfald blive uddelt point i kampen. Enten vil et eventuelt sejrene hold få tre point ud af kampen - alternativt vil de ved et uafgjort resultat få ét point hver.

Taber OB i Hvidovre vil de dermed maksimalt have seks point op til det nærmeste hold over nedrykningsstregen, og da der fortsat er seks point at spille om efter på torsdag, er det muligt for OB - selv ved det værst tænkelige scenarium - at redde sig ved to sejre i de sidste to runder. Det vil i givet fald kræve, at fynboerne til slut har en bedre målscorer.

Uanset udfaldet af samtlige kampe i næste spillerunde kan OB altså ikke ende i en situation, hvor overlevelse i Superligaen er matematisk umuligt efter torsdag. Det kan de til gengæld runden efter.

For her vil der - med to kampe tilbage - i sagens natur kun være seks point tilbage at spille om, og hvis distancen op til 10. pladsen efter næstsidste runde er på mere end tre point, er det ikke længere matematisk muligt for OB at redde livet i Superligaen.

Svære modstandere

Hvis vi for en stund skrinlægger de pointmæssige overvejelser, er OB’s slutprogram værd at bemærke.

Mens fynboerne på torsdag møder Hvidovre, der allerede har måttet give fortabt i kampen om en sæson mere i Superligaen, kan de næppe håbe på halvhjertet modstand i de to sidste runder. Her skal OB op imod først Randers og siden Viborg. Fælles for de to hold er, at de som de absolut mest formstærke hold i den nedre del af tabellen, spiller om at ende på den eftertragtede 7. plads.

7. pladsen er interessant, fordi den giver adgang til en play-off kamp imod Superligaens bronzevindere. Vinderen af den kamp sikrer sig en plads i kvalifikationsspillet til de økonomisk favorable Europa-turneringer.

Der er derfor med andre ord i den grad noget på spil for både Randers og Viborg, der forventeligt vil sætte alle sejl ind på at sikre sig en chance i europæisk fodbold – og dermed kan de ende med at sende sorteper videre til OB, der har hårdt brug for point for at overleve i Superligaen.

Sikkert er det, at sæsonens sidste tre spillerunder vil sende de stribede fans ud på det yderste af stadionsæderne. For hvis Fyn også til næste sæson skal have et hold i landets bedste fodboldrække, skal meget flaske sig for OB – og der vil i givet fald blive spænding til absolut sidste fløjt.