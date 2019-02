Der kommer ingen duel mellem Heitmann og Libergren

Venstres gruppeformand i regionsrådet, Bo Libergren, inviterede mandag morgen sin partifælle, sundhedsordfører Jane Heitmann, til politisk duel om sundhedsreformen.

Bo Libergren ville gerne have deltaget i en debat med partiets sundhedsordfører, som i sidste uge kom i modvind i dele af baglandet på grund af en række kritiske spørgsmål om regionspolitikerne og de omkostninger, der er forbundet med den demokratiske og folkelige forankring.

TV 2 /Fyn har forsøgt at få Jane Heitmann til at forholde sig til den konkrete invitation:

- Jeg vil altid gerne diskutere danskernes sundhedsvæsen, og hvordan vi i fremtiden sikrer behandling af høj kvalitet, sammenhæng og nærhed. Det er rigtig fint, at TV 2/Fyn vil stille lokaliteter til rådighed for en sundhedspolitisk debat. Jeg vil foreslå, at man inviterer alle Folketingets partier - og også gerne repræsentanter fra regionerne til tv-debat, og dertil stiller jeg mig gerne til rådighed, siger Jane Heitmann til TV 2/Fyn.

Men jeg spurgte, om du ville stille op til en debat om sundhedsvæsenet med Bo Libergren?

- Jeg gentager, at jeg altid gerne diskutere danskernes sundhedsvæsen, og hvordan vi i fremtiden sikrer behandling af høj kvalitet, sammenhæng og nærhed. Det er rigtig fint, at TV 2/Fyn vil stille lokaliteter til rådighed for en sundhedspolitisk debat. Jeg vil foreslå, at man inviterer alle Folketingets partier - og også gerne repræsentanter fra regionerne til tv-debat, og dertil stiller jeg mig gerne til rådighed.

Det var ikke det, jeg spurgte om. Jeg spurgte, om du vil stille op til en debat med Bo Libergren?

- Jeg gentager, at jeg altid gerne diskutere danskernes sundhedsvæsen med alle folketingets partier ...

Nu kører det i ring, så jeg gentager spørgsmålet. Vil du stille op til en duel med Libergren?

Jane Heitmann gentager sit svar.