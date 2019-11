Derfor støver unge mennesker unikke ølflasker af

Elever fra Mulernes Legatskole har brugt onsdagen på at støve ølflasker af hos Odense Renovation.

Læs også Ung fynsk kunstner sælger censureret maleri med Trump og Paludan til kunstsamler

Ølflaskerne har byens skraldemænd i løbet af årene fået som gave af tilfredse kunder, der har stillet en bajer ud ved siden af skraldespanden, så renovationsmedarbejderne har kunnet nyde en øl efter indsatsen.

Øllene står og tiltrækker støv i kantinen, og elevernes opgave er at støve flaskerne af.

- Det er en sjov opgave. Det er da fedt at være indenfor og have mulighed for at gå og kigge på nogle øl, samtidig med at jeg gør noget i en god sags tjeneste, siger gymnasieelev Johannes Døssing, der går i 3. a.

Gammel tradition

Odense Renovation belønner elevernes arbejde ved at give penge til Operation Dagsværk, som støtter uddannelsesprojekter i det meste af verden.

- I starten forstod jeg ikke helt sammenhængen mellem øl og skraldemænd, men så fandt jeg ud af, at det er en gammel tradition, at man satte øl ud til skraldemændene. Det er dem, de har samlet igennem årene fra forskellige kunder, fortæller Johannes Døssing.

I stedet for at være i skole har han sammen med klassekammeraten Emilie Bruun støvet ølflasker. Dermed er de med til at støtte blandt andre handicappede i Uganda.

- Det er for dårligt, at der er steder, hvor folk bliver udelukket på grund af handicap, siger Emilie Bruun.

Fakta Operation Dagsværk er en græsrodsorganisation, der drives af frivillige unge på de danske ungdomsuddannelser. Operation Dagsværk eksisterer i alle nordiske lande og har været i Danmark siden 1984. Se mere

Unik samling

Kantinen hos Odense Renovation rummer en af Danmarks største ølsamlinger, og der er tale om nogle ganske særlige øl.

- Ølsamlingen er en samling af øl igennem tiderne, som vores medarbejdere har fået ude på ruterne, fordi de er nogle gode skraldemænd, siger Claus Hammerich, der er personale- og kommunikationschef i Odense Renovation.

00:49 Der er mellem 1.500 og 1.600 flasker på hylden i kantinen, der udelukkende består af danske ølflasker. Video: Ole Holbech Luk video

- Ølsamlingen er vokset sig så stor, at vi har taget udenlandske dåser fra. Væggen er et udtryk for, at det er danske pantgivende flasker. Det er unikke flasker. Der er ikke to, der er ens, forklarer han.

Der er næsten 1.600 flasker i kantinen hos Odense Renovation. Der kommer dog ikke nær så mange nye flasker til samlingen, for kulturen har ændret sig.

- Det var en anderledes kultur, end der er i dag. I dag er der alkoholforbud, og vi har også flere borgere, som heldigvis sætter sodavand ud i stedet for, siger Claus Hammerich.