Presset Pytlick efter chokskade: - Det bliver et stort tab for os

Onsdag var en rigtig skidt dag på kontoret for cheftræner Jan Pytlick og resten af Odense Håndbold.

Først kom det frem, at en af holdets helt store profiler - venstrehåndsspilleren Mette Tranborg - er ude resten af sæsonen på grund af en korsbåndsskade. Og samme aften led fynboerne sæsonens første liganederlag hjemme mod Aarhus United.

Læs også Odense-profil ude resten af sæsonen

Ingen venstrehåndsspillere tilbage

Jan Pytlick erkender, at Mette Tranborgs exit har stor betydning for resten af holdet.

Rent forsvarsmæssigt har hun jo også betydet rigtig meget, så der er nogen store huller, der skal fyldes ud. Jan Pytlick, træner i Odense Håndbold

- Det betyder rigtig meget. Hun har jo været en bærende figur. Hun har jo stort set spillet fuld tid i alle kampe, og den eneste venstrehånd, vi havde tilbage, så det bliver et stort tab for os, fortæller Jan Pytlick til TV 2/Fyn.

Under Champions League-kampen mod Brest rev Mette Tranborg sit korsbånd over i højre knæ. Torsdag skal hun opereres. Foto: Odense Håndbold

Pytlicks puslespil

Odense skal møde København Håndbold i Champions League på lørdag. Og der venter noget af et puslespil for Pytlick.

- Det kommer til at betyde, at vi kommer til at skulle rokere noget rundt. Vi har pludselig ikke flere venstrehåndsspillere i vores spil, og det gør altså bare, at vi skal lave noget omstilling de næste par uger. Rent forsvarsmæssigt har hun jo også betydet rigtig meget, så der er nogen store huller, der skal fyldes ud.

Jan Pytlick peger på spillere som Mie Højlund og Susanne Madsen, der kommer til at spille en større rolle på holdet, mens Mette Tranborg er ude.



Læs også Ekspert: En sort dag for dansk kvindehåndbold

Men selvom Odense Håndbold må klare sig uden en venstrehåndsspiller, så håber Pytlick stadig på en sejr i weekenden.

- København er jo et fantastisk hold. Vi kender hinanden rigtig godt, og der ville Mette (Tranborg, red.) jo selvfølgelig havde været rigtig vigtig. Men jeg håber og tror stadig på, at vi kan slå dem, siger han og fortsætter:

- På den lange bane vil det selvfølgelig komme til at betyde noget, at vi mangler så dygtig en spiller også i forhold til slutspillet, men lad os nu se, der er jo altid nogen, der vokser med opgaven, når de lige pludselig får noget mere ansvar.

01:16 Se interview med Jan Pytlick Video: Jonas Mattsson Luk video

I søndagens kamp mod Brest Bretagne blev Mette Tranborg topscorer med seks mål sammen med Kathrine Heindahl. Hun blev tilbage i december kåret som årets pokalfighter efter finalen i Santander Final4, og den 23-årige højreback er desuden en fast del af det danske landshold.