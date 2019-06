Spændt fynsk minister: - Det er en eksamensdag for mig

Efter en lang valgkamp har de fleste af folketingskandidaterne nu indstillet valgkampen og lader det være op til vælgerne, hvem der skal sidde på regeringsmagten i Danmark i de kommende op til fire år.

Den fynske venstreminister Lars Chr. Lilleholt afgav onsdag morgen sin stemme på Skt. Knuds Gymnasium i Odense – og faktisk var skolen en ganske passende ramme for den følelse, han stod med i maven efter at have været en tur i stemmeboksen.

- Jeg har set frem til det meget, meget længe. Faktisk er det jo en form for eksamensdag for mig. Jeg har været minister i næsten fire år, og på valgdagen skal vælgerne vurdere, om vi har gjort det godt nok, og om vores planer for den kommende valgperiode er gode nok, siger Lars Chr. Lilleholt, der udover at være folketingskandidat for Venstre også er energi-, forsynings- og klimaminister i den regering, der har haft magten i de seneste fire år.

God mavefornemmelse

Selv om meningsmålingerne siden valgets udskrivelse har tippet flertallet over mod den røde blok med socialdemokraternes Mette Frederiksen i spidsen, så har den fynske minister en god følelse forud for dagens valg.

- Mavefornemmelsen er faktisk rigtig god. Vi har ført en supergod valgkamp her på Fyn med masser af VU’ere (medlemmer af Venstres Ungdom, red.) og venstrefolk. Vi har været rundt på gaderne og til vælgermøder, vi har delt brochurer ud, haft radiospots og gjort alt, hvad vi overhovedet kunne. Nu er det op til vælgerne at afgøre, siger en spændt Lars Chr. Lilleholt.

Fynboen har siddet i Folketinget siden 2001, og han har derfor set og prøvet lidt af hvert, når det kommer til valgkamp. Derfor lader han sig ikke slå ud af en dårlig meningsmåling eller to.

- Nu er det jo sådan med meningsmålinger, at man jo til EU-valget kunne se, at de ikke helt holdt stik. Og det, der for alvor gælder, er jo de krydser, der kommer i stemmeboksen i dag, siger Lars Chr. Lilleholt.

I tvivl?

