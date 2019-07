Klubhus brændt ned: - Det er ikke drengestreger, det er sindssygt

Tre brande på fire timer. Den ene af brandene gik udover Nyborgs Sportsfiskerforening. Deres klubhus er brændt ned til grunden, og det får konsekvenser for foreningens arbejde.

- Jeg bliver trist. Jeg bliver vred. Det kan fandme ikke være rigtigt. Vi har stort set hærværk heromme en gang i ugen, men det her, er da det værste vi har set i år, siger formanden for Nyborg Sportsfiskerforening Frank Hansen.

Et klubhus med alt, hvad hjertet begærer af inventar, er væk. I uge 31 skulle foreningen have lavet sommersjov for børn.

Læs også Tre brande på fire timer i Nyborg

- Vi er faktisk en del af et stort social projekt. Vi hjælper børn og unge, vi hjælper folk i integration, vi er godkendt til at have folk, der skal afsone straf. Så vi deltager på alle mulige fronter, og det er der bare nogen, der ikke synes vi skal, siger Frank Hansen.

Fuldstændig tåbeligt

Det var kasserer Steen Christensen, der tog imod det ubehagelige opkald torsdag til fredag nat.

- I nat ringer telefonen, og det er så vagtcentralen, der fortæller mig at huset er overtændt, og det står ikke til at redde. Så var det os, det gik udover den her gang, hvem er de næste?, siger Steen Christensen.

Tre brande på fire timer alene i nat. Syv brande i samme område på kort tid.

- Når der har været tre brande på volden indenfor en diameter af 300-400 meter bare i nat. Så er det jo fuldstændig tåbeligt. Så er det ikke drengestreger. Så er det sindssygt, siger Steen Christensen.

- Jeg tror, det er en pyroman

I år skulle foreningen have fejret 75-års jubilæum i klubhuset ved vandet, men nu har de ikke noget sted at være.

- Det er så fantastisk et område, her er skide smukt. Hvorfor fanden render folk rundt og ødelægger det. Det er meningsløst, siger Frank Hansen.

Fyns Politi konkluderer, at nogen har påsat brandene med vilje.

- Jeg tror, det er en pyroman. Det er simpelthen ikke almindeligt hærværk. Jeg ved ikke, hvad de får ud af det, siger Frank Hansen.

Ingen penge selv

Både inventaret i selve klubhuset, tilhørende skur, terassen og selv bænkene, der stod på terassen, er komplet ødelagte.

- Vi er nødt til at komme videre. Vi må have lortet fjernet, og så må vi se, om vi kan få lov til at bygge noget nyt. Så skal vi se, om vi kan samle nogle penge ind, for de penge har vi ikke selv, siger Frank Hansen.

Fyns Politi hører meget gerne om det, hvis man lægger mærke til noget mistænkeligt i området. Du kan kontakte dem på telefon 114.