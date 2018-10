Unge får dykker-debut: - Det er ligesom terapi

- Det har været en fantastisk oplevelse.

Sådan lyder det med et stort smil fra 24-årige Mariam Bahadur, efter hun søndag har prøvet sin første dykkertur ved Middelfart Søbad.

- Jeg har meldt mig for at prøve noget nyt og komme tættere på naturen. Man har en tendens til at glemme, at det også er vigtigt at sætte tiden af til den slags aktiviteter.

Sammen med andre unge har hun meldt sig til projektet Team Green, der skal åbne naturens muligheder op for danskere med anden etnisk baggrund.

Som børn igen

En af de andre deltagere er 19-årige Ebru Ekeci, der til daglig læser jura. Hun synes ikke selv, hun er god nok til at bruge naturen til daglig.

- Vi er så optaget af vores uddannelser. Vi er optaget af at komme frem i livet til et punkt, hvor vi ikke får kigget os omkring og nydt noget, der bare er gratis. Man skal jo bare gå en tur i skoven, uddyber hun.

Mariam Bahadur giver hende ret.

- Til daglig bruger jeg næsten ikke naturen mere. Jo ældre man bliver, er det andre ting, der tager ens fokus, forklarer hun.

For Mariam Bahadur er dagens dykkertur også en debut.

Mobilen lokker for meget

Det er netop tanken bag projektet at glemme hverdagens trummerum for en stund og i stedet nyde naturen uden for døren. Det forklarer projektlederen for Team Green, Fauzi Abdelrazik.

- Når man kommer ud i naturen, bliver man børn igen. Deltagerne får brugt kroppen og lagt telefonen væk. Det danner naturen en perfekt ramme omkring, forklarer han.

Men hvorfor er der forskel på hvordan etniske danskere og danskere med anden etnisk baggrund bruger naturen?

- Jeg tror egentlig, at vi bruger naturen lige meget. Men vi bruger den nok primært til at grille. Vi er ikke bevidste om de muligheder, der er for at dyrke friluftslivet, forklarer Fauzi Abdelrazik.

- Naturen gør, at vi får balance med os selv. I vores dagligdag går det så stærkt, at vi glemmer den vigtigste person i vores liv, som er os selv.

Team Green-projektet er et treårigt projekt, der har fået 7,9 millioner i støtte af Nordeafonden.

Det primære formål er at give tokulturelle unge en tilknytning til den danske natur.

