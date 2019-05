Akut mangel på jern- og metalarbejdere: - Det er rystende

Jern- og metalarbejdere er en eftertragtet størrelse i denne tid. De fynske virksomheder skriger efter mere arbejdskraft. Ifølge Dansk Metal er der heller ikke udsigter til, at det bliver bedre i fremtiden. I 2025 kommer der nemlig til at mangle omkring 30.000 jern- og metalarbejdere.

Hvis ikke vi har medarbejdere, der kan producere de her varer, så har vi heller ikke eksportindtægterne til landet. Det er et problem for dig og mig, for det er sådan, vi finansierer den danske velfærdsstat Pernille Weiss (K), kandidat til europaparlamentsvalget

- Vi har kun lige set toppen af den mangelsituation, som vi er på vej ind i. Det er virkelig slemt - og på sigt løber vi jo garanteret ind i nogle endnu større problemer. Hvis ikke vi kan skaffe de medarbejdere, så må vi jo kigge, hvad der er i udlandet og skaffe noget østeuropæisk arbejdskraft, siger Lars Jensen, som er leder af Claus Andersen Rustfri Stål i Odense.

Hos Dansk Industri er de meget afhængige af den udenlandske arbejdskraft. Uden den, ville virksomhederne ikke kunne køre rundt, og tal viser, at der cirka er 11.000 medarbejdere i Dansk Industri, som ikke har et dansk statsborgerskab.

- Muligheden for at kunne tiltrække udenlandsk arbejdskraft er virkelig, virkelig vigtig for os. Uden dem ville alle vores virksomheder ikke kunne stå, siger Poul Strandmark, som er direktør for Dansk Industri.

Læs også På trods af masser af job: De unge fravælger erhvervsuddannelserne

Klejnsmede og håndværkere, tak

Det er særligt klejnsmede og håndværkere, der er mangel på i erhvervsbranchen. Og bliver det ikke bedre, så må de fynske virksomheder ty til at søge endnu mere arbejdskraft i udlandet.

- Det er jo et rystende scenarie, vi er i. Hvis ikke arbejdskraften er der, så vil virksomhederne forsvinde. Erhvervsuddannelserne er jo overset i vores samfund. Der er for få der kender dem og deres høje indhold af faglighed, siger Lars Hansen, som er formand for Metal Odense og næstformand for Syddansk Erhvervsskole.

Der er dog én, som har fundet fidusen i den manglende arbejdskraft inden for jern- og metalområdet.

- Det er et fag, hvor du er sikret et arbejde fordi, der er så stor mangel på håndværksmæssige smede. Det er ikke besværligt at finde en læreplads - desuden er min far også klejnsmed, så det lå lidt i kortene, siger Alex Kieler Mikkelsen, lærling hos Claus Andersen Rustfrit stål.

Alex Kieler Mikkelsen var derfor sikret en læreplads hos Claus Andersen Rustfrit Stål inden han overhovedet var startet på en erhvervsuddannelse.

Konsekvenser for velfærdssamfundet

Det danske velfærdssamfund er også i fare for at blive påvirket. Manglende arbejdskraft hos de fynske virksomheder risikerer at sænke kvaliteten på de produkter, som virksomhederne producerer.

- Hvis ikke vi har medarbejdere, der kan producere de her varer, så har vi heller ikke eksportindtægterne til landet. Det er et problem for dig og mig, for det er sådan, vi finansierer den danske velfærdsstat, siger Pernille Weiss (K), som er kandidat til europaparlamentsvalget.

Læs også Ny analyse: Rekordstor mangel på arbejdskraft

Den manglende arbejdskraft skyldes, at der ikke er nok unge, der søger ind på erhvervsuddannelserne samtidig med, at den ældre generation, der tidligere tog en håndværksmæssig uddannelse, er begyndt at gå på pension.