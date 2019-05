Fynsk venstreborgmester glad for flot resultat: - Det giver et boost

Venstre blev den store sejrherre ved søndagens valg til Europa-Parlamentet. Partiet gik frem fra 16,7 procent af stemmerne ved det seneste valg i 2014 til nu at stå med en vælgertilslutning på 23,5 procent.

Resultatet giver Venstre fire mandater ud af de i alt 14 danske. Det glæder venstreborgmesteren i Nordfyns Kommune, Morten Andersen.

Læs også Ups: Borgmester offentliggør EP-valgresultat for tidligt

- Som venstremand kan man jo kun være rigtig glad ved det resultat. Det er jo altid sådan ved et valg, at folk har én stemme, og man kan kun stemme på ét parti, så det handler jo i bund og grund om tillid. Hvem har man som vælger tillid til, skal forvalte ens stemme. Og jeg er selvfølgelig rigtig glad ved, at Venstre har fået det flotte valg, som vi har, siger Morten Andersen.

Man skal altid huske, at det er to forskellige valg. Men der er da ingen tvivl om, at selvfølgelig giver det her da et boost Morten Andersen

Venstre har med borgmesterens ord haft det svært ved den europapolitiske dagsorden og har derfor kæmpet lidt med det ved de seneste europæiske valg.

- Men den er blevet erobret tilbage med det valg her, siger den nordfynske venstreborgmester.

Venstrevælgere vendt tilbage

Venstre gik ved søndagens valg frem fra 16,7 procent af stemmerne ved det seneste europaparlamentsvalg i 2014 til nu at stå med opbakning fra 23,5 procent af stemmerne.

Samtidig er både Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti gået mærkbart tilbage.

- Jeg tror først og fremmest, at dem, der traditionelt har stemt Venstre, de er vendt tilbage. Med et resultat på knap 24 procent begynder det jo at minde om det, vi forstod som de gode, gamle dage, før vi fik andre partier og andre dagsordner ind, siger Morten Andersen.

Læs også Hønge til Bruxelles kan sende Line Mørk i Folketinget

Han håber, at det flotte resultat kan give medvind til de sidste ti dages valgkamp til det folketingsvalg, der venter 5. juni. Men han understreger samtidig, at det er i to vidt forskellige sammenhænge, at de danske vælgere skal i stemmeboksen inden for ganske kort tid.

- Man skal altid huske, at det er to forskellige valg. Men der er da ingen tvivl om, at selvfølgelig giver det her da et boost og en selvtillid til dem, der er i første række i valgkampen. Det er altid sjovere, end hvis man havde stået med det modsatte resultat og den modsatte tendens, siger venstreborgmesteren.