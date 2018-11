Andenplads: Det her viser styrken i vores fællesskaber

- Jeg føler vi har vundet. Tænk på, vi er sådan et lille samfund. Der har virkelig været opbakning fra Fyn og resten af Danmark. Vi har slået alle de store byer på nær en enkelt, siger Langelands borgmester Tonni Hansen (SF).

Han var sammen med 36 andre repræsentanter fra Bagenkop til stede ved finalen i konkurrencen Fantastiske Fællesskaber. Det fandt sted på Kulturværftet i Helsingør, hvor alle otte regionsvindere var i spil som vinder af hele konkurrencen.

Vi smider Fantastiske Fællesskaber ned i trylledrikken og så kører vi på igen. Ivan Nielsen, talsmand, Bagenkop - altid i bevægelse.

Vinderen blev idrætsforeningen Tune IF fra Greve, der modtog den store præmie på 100.000 kroner.

"Bagenkop - Altid i Bevægelse" er en klynge af flere små foreninger, der står sammen. Der er blandt andet en gruppe, der spiller håndbold og en social samværsgruppe, der går ture.

De vandt den fynske konkurrence, der fandt sted i Gislev i september og fik dermed 50.000 kroner. Men det gav foreningen mere blod på tanden og arrangerede fredag gallerfest, hvor alle i Bagenkop på god Asterix-manér kunne få en kop trylledrik for at blive styrket til konkurrencen.

Også under tv-showet var flere af dem klædt ud som gallere for at holde kampgejsten oppe.

Ivan Nielsen, der er talsmand for "Bagenkop - altid i bevægelse", er imponeret over, at de blev nr. to.

- Det er sgu da fantastisk

Vi er oppe imod Tune IF. De har 4500 medlemmer. Vi er 480 beboere.

Umiddelbart ville vi da gerne have haft 100.000 kr, men den her styrkelse af vores selvforståelse og vores lokalsamfund, den er næsten mere værd Tonni Hansen, borgmester, Langeland (SF)

Under showet fortalte han, at man i Bagenkop får kampgejsten fra at få modstand. Og det er der ifølge ham meget af på sydspidsen af Langeland.

- Der kommer ingen og hjælper os. Skal vi skabe noget, skal vi gøre det selv. Vi har et fantastisk samarbejde med Langeland Kommune. De kan godt nok ikke give os alting, men hvis de giver os lidt, skal vi nok skaffe resten selv.

Vi blev årets landsby 2011, og jeg håber, effekten her bliver den samme. Vi smider Fantastiske Fællesskaber ned i trylledrikken og så kører vi på igen. Jeg håber, hele Langeland og alle landsbyerne på Langeland siger, at når de her gallere i Bagenkop kan, så kan vi sgu også, siger Ivan Nielsen.

Borgmester Tonni Hansen mener, at selve deltagelsen i konkurrencen har styrket kommunen.

- Det her viser, hvilken styrke der er i vores fællesskaber. Det er klart, vi bliver stolte af vores lokalsamfund. Det betyder, at vi taler os selv op og skaber ting. Så umiddelbart ville vi da gerne have haft 100.000 kr, men den her styrkelse af vores selvforståelse og vores lokalsamfund, den er næsten mere værd, siger borgmesteren.

Konkurrencen Fantastiske Fællesskaber er arrangeret af TV2-regionerne i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden og Tuborgfondet.

- Vi arbejder med at skabe rammer for vores foreninger og fællesskaber. Vi kalder det at lave mødesteder. Så var det helt naturligt at fortælle, hvad der foregår de her dejlige steder, har direktør Esben Danielsen tidligere udtalt til TV SYD.

Også Tuborgfondet har fundet det naturligt at sætte fokus på fællesskaber og finansiere konkurrencen.

- Fællesskaber er simpelthen en kraft i vores samfund, som vi skal gøre rigtig meget for at passe på. Derfor skal vi også hylde dem, har direktør Anne-Marie Skov sagt til TV SYD.

På TV 2/FYNs Instagram-story kan du se Bagenkop-gallernes dagstur til tv-showet i Helsingør.