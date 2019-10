Far til fire optager på Sydfyn: - Det pæneste sted i Danmark

Onkel Anders har taget familien med på et familieterapisted, hvor Lille Per, far og de andre skal leve som vikinger i en uge. Terapistedet er i virkeligheden Jim Lyngvilds vikingeborg Ravnsborg på Sydfyn, hvor optagelserne til den nye Far til fire-film er godt i gang.

Martin Brygmann, der spiller Lille Pers far, er glad for at optagelserne foregår netop der.

- Det er ikke det værste sted at filme, vil jeg sige, også imellem optagelser hvor vi kan kigge på den vidunderlige natur. Jeg har taget min cykel med, så jeg kan cykle nogle ture i bakkerne her på det pæneste sted i hele Danmark, siger Martin Brygmann.

Dejligt at være på landet

Far til fire og vikingerne bliver den 20. film i rækken om Lille Per og familien, og optagelserne har været i gang i halvanden uge. For Martin Brygmann er det tredje gang, han spiller rollen som far.

- Det er dejligt at være tilbage. Jeg har savnet børnene og Onkel Anders, og det er simpelthen så hyggeligt at være afsted, fortæller han.

Også Thomas Bo Larsen, der spiller Onkel Anders, glæder sig over at være tilbage blandt resten af skuespillerne på den sydfynske vikingeborg.

- Vi har været her i to dage, og det er jo fedt, siger Thomas Bo Larsen.

Thomas Bo Larsen spiller Onkel Anders, som har hevet familien med til vikingeborgen i familieterapi. Selv er han glad for, at filmen handler så meget om vikinger. Foto: Ida Brodtkorb

- Det er fantastisk at køre på arbejde her om morgenen på Fyns land. Det er mange år siden, at jeg har været her og for sådan en storbyrotte som mig, er det dejligt at komme på landet, smiler han.

Et unikt sted

Filmen foregår ikke i vikingetiden, men vikingerne spiller en stor rolle i historien. Derfor er direktør for FilmFyn, Klaus Hansen, begejstret for lokationen.

- Ravnsborg har altid været et ønskested for FilmFyn at kunne bruge i en film. Fyn bugner med gode lokationer, men Ravnsborg er et unikt sted, siger Klaus Hansen.

Jim Lyngvild har sagt ja til flere producenter, der ville bruge hans borg til at optage film på, men da holdet bag Far til fire og FilmFyn henvendte sig, kunne han ikke sige nej.

Far til fire og vikingerne I "Far til fire og Vikingerne" er den ellers så sammentømrede familie er i krise. Mie og Ole kan ikke længere holde ud at dele værelse, Søs er træt af at fungere som familiens reservemor, og Far har ikke det sædvanlige overskud til at tackle Onkel Anders' særegne opførsel. Tilbage står Lille Per, som bare er ked af det hele. Onkel Anders tilmelder derfor familien et ophold på et familieterapisted, hvor familien skal leve som vikinger i en uge. I selskab med børnenes feriegæst Olivia, tager familien afsted for at få styr på tingene. Med sig har de selvfølgelig også elefanten Bodil, hele familiens gamle krammedyr, som pludselig kommer til at spille en hovedrolle, da hun bliver inddraget i en af de ivrige terapeuters selvopfundne vikinge-øvelser. Og hjælper terapien ikke på sammenholdet, så sker der til gengæld noget, når det er Bodils liv der er på spil! Kilde: FilmFyn

- Det er en kæmpe stor ære at kunne få lov til at bidrage til Far til fire. Lige præcis Far til fire er jo min barndom og alle andres barndom. Så skulle man jo være et bæst, hvis man ikke siger ja til det, siger Jim Lyngvild.

Han kan ikke afvise, at han, udover at lægge lokation til, også får en anden rolle i filmen.

- Det kan godt være, at jeg får en rolle i den her film. Jeg er jo en travl mand, men jeg ved, at der skal være nogle ekstra vikinger med, så det kan godt være, at Jim Lyngvilds grimme ansigt lige pludselige hopper ind, griner han.

Der er stadig flere uger tilbage af optagelserne, men Martin Brygmann glæder sig, til den kan ses af danskerne.

Elton Rokahaim Møller spiller rollen som Lille Per i Far til fire og vikingerne. Foto: Ida Brodtkorb

- Jeg tror, at filmen bliver en dramatisk omgang, der er jo kæmpe ballade, fordi Bodil den dejlige elefant bliver væk fra familien. Så der kommer til at blive gået til stålet med meget store følelser, fortæller han.