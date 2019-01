VM i cykelcross seksdobler indbyggertal: Stor rift om fynske hotelværelser

- Hvem havde troet, at der var nogen der gad at komme og cykle på Fyn i februar måned. Jeg havde ikke regnet med det. Det virker helt åndsvagt.

- Men det genererer altså gæster til os, og det er vi meget taknemmelige over.

Sådan siger hoteldirektør Lui Jensen, First Grand Hotel i Odense, forud for VM i cykelcross.

Nedtællingen til det prestigefyldte VM er i fuld sving. Det afvikles i Bogense i den første weekend i februar - og der bliver tryk på områdets overnatningsmuligheder.

Udover 250 deltagere, folkene omkring dem og de mange, der skal afvikle konkurrencen, er interessen for konkurrencen så stor, at de nordfynske hoteller ikke kan huse alle.

Derfor vil hoteller som Grand Hotel i Odense også mærke, at der kommer ekstra tryk på om 14 dage.

- Der kommer et stort rykind af udlændinge, siger forretningschef Jakob Staun, Sport Event Fyn, til TV 2/Fyn.

Han fortæller, at alle overnatningsmuligheder i Bogense er belagt, og at der derfor bliver taget mere primitive muligheder i brug. Således bliver Bogense Hallernes boldbane forvandlet til én stor sovesal.

- Vi vidste, at der var tryk på alle hotellerne - faktisk på hele Fyn og i 50 kilometers afstand. Derfor synes vi, at det var en mulighed at byde ind på overnatning, siger halbestyrer Kenneth Clasen og tilføjer:

- Det er lidt alternativt og en billig løsning, men de første bookninger er allerede kommet ind, siger han.

Her sker det Banen bliver 2,8 kilometer lang og vil have start og mål på havnen i Bogense. Ruten går via havnen ud på området, hvor Kyst Camping ligger.

Der skal køres seks-ti omgange på ruten som indeholder forhindringer, der kan tvinge rytterne af cyklen, så de skal løbe med den på skulderen. Se mere

Bogense seksdobles

Ifølge Nordfyns Erhverv og Turisme forventes en seksdobling af Bogenses indbyggertal, når cykelcrosserne indtager den nordfynske perle.

Grand Hotel i Odense har set muligheden for, at hente overnatninger ind. Hotellet tilbyder bus-transport fra hotellet ved Kongens Have til havnen i Bogense, hvorfra verdensmesterskabet afvikles.

- Februar er en død måned. Der sker ikke meget i byen, så derfor er det givtigt for os, når der bliver lagt sådanne events på de her tidspunkter, siger direktør Lui Jensen fra First Grand Hotel.

I Bogense Hallerne vil man kunne leje "en bås" og eventuelt en madras. Samtidig vil man få adgang til hallens cafeteria.

- Jeg forventer omkring 50 eller måske 100 overnattende gæster, der tjekker ind 2.-3. februar, siger halbestyrer Kenneth Clasen.

