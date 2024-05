Nervøs for i aften? Her er seks tal, der kan få pulsen ned inden nedrykningsdrama

Hvis du er OB-fan, er der ikke noget at sige til, hvis du er lidt nervøs frem mod mandagens kamp mellem Vejle og OB.

De to hold kæmper sammen med Lyngby og Hvidovre om at undgå nedrykning til NordicBet Liga - bedre kendt som 1. division. Efter Lyngbys sejr søndag over Randers, så vil et OB-nederlag i Vejle for første gang sende OB ned under nedrykningsstregen med blot fire kampe tilbage af sæsonen.

Men hvis du bærer OB i hjertet, er der ingen grund til panik - i hvert fald hvis man kigger på statistikkerne.

Vi har samlet seks grunde til, at der selvfølgelig bliver sunget "Forza Odense, allez!" i spillerbus og privatbiler hele vejen hjem fra Vejle Stadion.

Der er kampstart klokken 19.