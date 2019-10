DF'er fortørnet over ny strategi for krigsveteraner

Den strategi for støtte til veteraner, byrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune vedtog tirsdag, kommer sandsynligvis ikke til at gøre en stor forskel.

Det frygter kommunalbestyrelsesmedlem René Jørgensen (DF), der blandt andet efterlyser en koordinator for veteranstøtten og mere fokus på veteranernes familie.

Læs også Krigsveteraner får større fokus: - Vigtigt med anerkendelse

- Det, jeg er fortørnet over, er, at vi får en politik, men ikke nødvendivis én, der rykker, siger han.

Ifølge René Jørgensen skal der nemlig mere til for at hjælpe de veteraner, der har det svært.

- Hvis man som udefrakommende ser strategien, ser det ud som om, det rykker en del. Men hvor er hjælpen til familien og til forældrene?, spørger han retorisk.

Noget andet at være veteran

Hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune bedst støtter krigsveteraner fremover, skal tre udvalg fokusere på. Det er udvalgene Sundhed og Omsorg-, Opvækst og Læring- samt Arbejdsmarkedsudvalget. Men strategien indeholder hverken penge eller ansættelser.

Det ærgrer René Jørgensen, der har haft PTSD og krigstraumer tæt inde på livet. Hans svoger kæmper med sygdommen, som René Jørgensen også selv har været ramt af.

- Det er en problemstilling, jeg kender til, og som kan indebære meget selvbebrejdelse, siger han.

Læs også Vildmandskursus giver plads til mænds følelser

Han anerkender, at der ligger en forskelsbehandling i at give veteraner særlige tilbud, som andre ikke får.

- Det er en helt speciel opgave og en helt speciel gruppe. Men kan skal ikke underkende de andre grupper, der også har behov for hjælp, siger han.

René Jørgensen håber, at man ved de næste budgetforhandlinger kan få råd til en koordinator til veteranerne. For hvis man ikke gør mere, rykker det ikke noget, mener han:

- Så skal vi ikke sige, at vi har en veteranpolitik. Vi skal ikke bare have en politik, vi skal have en politik, der virker.

Læs også Faaborg-Midtfyn: Vildmandskursus skal hjælpe langtidssyge mænd