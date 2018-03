Direktør: OB giver først overskud, når vi bliver nummer et eller to

Fodboldforretningen går bedre, men giver stadig underskud. OB har stadig tredjeflest tilskuere i ligaen.

Det går både godt og skidt med fodboldforretningen i Odense Sport & Event.

Den dårlige nyhed er, at fodbolden stadig giver underskud, men positivt er, at OB i efteråret havde den en fremgang på 20 procent i tilskuertallet - den største fremgang i superligaen, hvor man er den klub, der trækker tredjeflest tilskuere.

For at fodboldforretningen skal give overskudt, kræver det ifølge administrerende direktør Ole Bang Nielsen, at OB ender som nummer et eller to i superlagaen og kommer med i de attraktive europæiske kampe.

- Det er desuden tilfredsstillende, at en højere andel af OB’s kampe bliver valgt til de mere attraktive tv-tidspunkter. Disse forhold er med til at gøre resultatet bedre end budgetteret, selvom transferindtægterne - altså handlen med spillere - ikke levede op til forventningerne, siger Ole Bang Nielsen.

I 2017-regnskabet har man måttet nedskrive goodwill i fodboldforretningen med fem millioner kroner, fordi den værdi, fodboldakiviteterne har været værdiført til igennem årene, ikke længere er retvisende i forhold til den virkelige værdi.