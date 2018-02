Dømt for at købe 2.300 dåseøl i Tyskland

En 62-årig mand blev torsdag dømt for at have købt for mange dåseøl ved et besøg til grænsen.

En tur over grænsen kom til at blive ekstra dyr for en 62-årig mand fra Tåsinge. Udover at skulle betale for købet af 2.304 øl, blev han torsdag dømt til at skulle betale en bøde på 15.000 kr.

De øl, som manden havde købt, skulle bruges til en julefrokost og et bingoarrangement i personaleforeningen. Men da øllene ikke var til privatforbrug blev den 62-årige mand idømt bøden på 15.000 kr.

- 2.304 øl er langt over grænsen for, hvad man må have med hjem som privatperson. Da det ikke er ham, der skal afholde det (arrangementet, red.), er det ikke ham, der skal betale for dem. Han er ikke værten, forklarer Lone Hesselmark, anklager fra Fyns Politi.

Manden blev stoppet af Told og Skat ved OK Tanken i Padborg, da han var på vej hjem fra grænsehandlen.

Syv gange så mange øl som tilladt

Grænsen for, hvor mange øl man som privatperson må købe med hjem uden at skulle betale afgifter for dem, ligger på 110 liter. Det svarer til cirka 330 dåser øl for en privatperson. Derfor havde den 62-årige mand fra Tåsinge købt næsten syv gange så mange øl, som det er tilladt for en privatperson.

Toldregler ved grænsehandel Øl - 110 liter

Bordvin - 90 liter

Hedvin - 20 liter

Spiritus over 22 procent - 10 liter

Cigaretter - 800 stk. (dog kun 300 stk. fra Bulgarien, Kroatien, Letland, Litauen, Ungarn og Rumænien) eller

Cigarillos og cerutter - 400 stk. eller

Cigarer - 200 stk. eller

Røgtobak - 1 kg Til Danmark fra Tyskland.

Men da manden skulle til grænsen og handle ind til et foreningsarrangement, gælder reglerne for privatpersoner ikke. Derfor skal der betales afgifter.

- Skal man købe øl til arrangementer, som ikke er til privatforbrug, er der en masse praktiske ting, der skal ordnes. Så skal man lave registreringer, og man skal betale pant for tingene, der købes over grænsen. I sidste ende vil det ikke kunne betale sig at køre over grænsen, forklarer Lone Hesselmark.

Den 62-årige skal både betale den idømte bøde og afgifterne på de øl, han har købt oplyser, anklagemyndigheden.