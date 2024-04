Asbestholdige gulve på OUH revner og smuldrer

Pladerne ligger som i et puslespil spredt over gulvet med sort gaffatape hele vejen rundt om hver enkelt beskadigede stykke. For enden ad gangen står en afspærring, der er skubbet til side. På gulvet er sat et gult klistermærke med ordene ”Asbest”.

Billeder som TV 2 Fyn har taget i kælderen under Odense Universitetshospital dokumenterer smuldrende gulv samt tydelige revner i gulv, vægge og loft.

Og så indeholder en del af det asbest. Bygningen, hvor det, der kaldes højhuset står, er bygget i perioden 1962 til 1967. En periode hvor asbestholdige produkter herhjemme i høj grad blev brugt - og nu er ved at falde fra hinanden i kælderen under OUH i Odense, hvor næsten 8000 mennesker er ansat.

Gangene under hospitalet bliver brugt til transport på cykler og trucks. Der går også ansatte, som skal fra A til B, ligesom patienter i nogle områder af kælderen bevæger sig til og fra afdelinger.



Farligt når det støver

Det er ingen hemmelighed, at asbest er noget af det farligste, der findes, når det kommer til byggematerialer herhjemme. Det er blevet brugt i stor stil, og er et ekstremt holdbart materiale. Men når det begynder at gå i stykker og opløses i fibre, bliver det farligt. Det er blevet brugt fra 1900 og frem til 1990, hvor det blev forbudt.



Gert Porse er arbejdsmiljørådgiver og ekspert i asbest ved rådgivningsvirksomheden WSP-Danmark. Han understreger, at asbest er farligt, men først når det støver.

- Det er som udgangspunkt ikke farligt eller ulovligt, at have asbest i sine bygninger. Det er kun farligt, hvis det afgiver støv og man indånder støvet. Typisk i forbindelse med reparationer og nedrivning, hvor man ikke har truffet de foranstaltninger man skal. Måske fordi bygningsejeren ikke har fået kortlagt sine asbestholdige materialer og håndværkeren ikke er opmærksom på det.

Støvprøver fri for asbest

TV 2 Fyn har forelagt OUH billederne. Afdelingschef for bygningsdrift og service Steen Reinholdt Sørensen forsikrer, at der er styr på arbejdet med asbest på de beskadigede områder.

- På OUH er der konstateret asbest i cirka 5 procent af gulvbelægningen i tunnelsystemet i kælderen. Hvis gulvbelægningen er beskadiget, og der er risiko for asbest, bliver materialet altid undersøgt af et certificeret asbest-saneringsselskab. Indeholder materialet asbest, sørger asbest-saneringsselskabet for at udbedre skaden og inddæmme den efter Arbejdstilsynets forskrifter, siger han.