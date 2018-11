Donér dit elskrot til forskningen: Se her hvad professoren giver væk

Kampagnen Frit Lejde skydes for alvor i gang i weekenden. På Svendborg Genbrugsplads var de fredag formiddag i fuld gang med de sidste forberedelser.

Hjælp forskerne Kunne du genbruge mere?

Hjælp forskerne og udfyld deres spørgeskema her.

Alle, der svarer, deltager i lodtrækningen om fem nyrenoverede computere.

Vand og Affald i Svendborg har nemlig et erklæret mål med at deltage i kampagnen.

- Det er jo sådan, at vores ressourcer er knappe, og der bliver brugt en masse energi, hver gang, der skal produceres nye produkter. Så vi skal lære ikke bare at genanvende materialerne i produkterne, vi skal også sørge for i højere grad at genbruge dem direkte, siger Lene Ribens.

Hun er kommunikationsmedarbejder i Vand og Affald i Svendborg, og et af de ansigter, man vil møde på genbrugspladsen i Svendborg på søndag.

Lørdag mellem klokken 10 og 16 kan fynboerne aflevere deres kasserede elektriske apparater på Assens Genbrugsstation.

Og søndag kan fynboerne aflevere på Faaborg Genbrugsstation, Svendborg Genbrugsstation og Villestofte genbrugsplads i Odense. Det er ligesom i Assens i tidsrummet 10 til 16.

00:23 På Svendborg Genbrugsstation modtager de halvandet tons elektronik om dagen, fortæller genbrugsvejleder Peter Wilms. Han er i øvrigt også et af de ansigter, du kan møde, hvis du vælger at donere i Svendborg på søndag. Luk video

Og i Svendborg er de slet ikke i tvivl om, at de vil modtage masser af kasserede apparater.

Peter Wilms er genbrugsvejler på genbrugsstationen i Svendborg. Han fortæller, at pladsen ofte modtager halvandet ton elektronikaffald om dagen.

- Ja, og nogle gange mere. Og meget af det fejler ingenting. Det er bare fordi, folk skal have noget nyt og smart. Det er køb og smid væk i dag jo, siger genbrugsvejlederen.

Frit Lejde: Donér dit elskrot og fortæl forskerne, hvad det fejler Denne artikel er en del af TV 2/Fyns og Syddansk Universitets kampagne Frit Lejde.

Med Frit Lejde har alle fynboer mulighed for at indlevere deres kasserede el-apparater søndag den 18. og 25. november på de genbrugspladser, der er med i projektet. Dog med undtagelse af Assens, hvor indsamling sker lørdag.

Frit Lejde er et nyt forskningsprojekt. Bag projektet står Syddansk Universitet, TV 2/Fyn, Svendborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Odense Kommune og Assens Kommune.

Forskerne vil gerne have fynboerne til at indlevere deres kasserede el-apparater og i samme ombæring fortælle, hvorfor man har valgt at kassere det pågældende produkt.

Målet med projektet er at finde ud af, hvordan vi på den ene eller anden måde kan forlænge vores el-apparaters levetid.

Ofte er der slet ikke noget galt med de el-apparater, vi kasserer. Andre gange er det kun en enkelt komponent, der er i stykker.

Følgende genbrugspladser er med i projektet:

Assens genbrugsplads, Torø Huse Vej 15, 5610 Assens: 17. november 10-16

Faaborg Genbrugsstation, Mørkebjergvej 12, 5600 Faaborg: 18. november 10-16

Genbrugsstationen Villestofte, Rugårdsvej 275, 5210 Odense NV: 18. november 10-16

Genbrugsplads Svendborg, Miljøvej 10, 5700 Svendborg: 18. november 10-16

Forskerne tager både imod apparater, der virker, og dem der ikke gør. Alle apparater, der virker, bliver efterfølgende solgt på et loppemarked i Odense 9. december klokken 10-14

Loppemarkedet finder sted hos Odense Renovation på Snapindvej 21 i Odense.

Forskerne tager imod alle el-apparater. Lige fra hårtørrere, håndpiskere, computere og telefoner. Det eneste, de ikke vil have, er hårde hvidevarer.

Professor sælger boremaskine

Henrik Wenzel var også et smut forbi den sydligst beliggende genbrugsstation i kampagnen Frit Lejde. Han havde selv været hjemme og rydde ud i gemmerne.

Henrik Wenzel, professor i cirkulær økonomi, Syddansk Universitet

- Jamen jeg måtte jo feje for egen dør, så jeg tænkte: "Jeg giver mig selv frit lejde." Og så gik jeg ud i noget, vi kalder værkstedet derhjemme. Det er faktisk et pultekammer. Og det undrer mig faktisk, hvor meget jeg fandt.

Kom og køb

Alle de indsamlede apparater - vel at mærke dem, der stadig virker nogenlunde -, bliver solgt på et loppemarked hos Odense Renovation. Det sker søndag 9. december i tidsrummet 10-14.

Men hvor stort loppemarkedet bliver er nu op til fynboerne.

- Vi håber, der kommer mange. Men nu har jeg i hvert fald taget mit lager med, og det tæller i hvert fald 20 produkter. Så der bliver over 20 produkter. Så meget kan vi sige, griner Henrik Wenzel.