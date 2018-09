Dykkere renser Odense Havn for cykler og dåser

En håndfuld cykler, et par indkøbsvogne og en masse dåser. Sådan lyder resultatet efter godt 45 minutters skraldejagt på bunden af Odense Havn.

Desværre tror folk, at havet er en skraldespand. Men hvis man smider noget i vandet, så forsvinder det ikke. Jan Laurenborg Olsen, indehaver af Diving2000

En af de frivillige var Brit Nielsen, der er divemaster i Odense Dykkerklub. Hun ærgrer sig over, at det er nødvendigt at fjerne plastik og andet skidt fra vandet ved Odense Havnebad.

- Jeg synes, det er frygteligt, at vi er nødt til at rydde op, fortæller dykkeren og tilføjer:

- Det er ærgeligt, at folk bruger vandet som en skraldespand, fordi vi andre nyder at komme ned i vandet, siger Brit Nielsen, der har dykket igennem de sidste otte år.

Læs også Rappenskraldere og sportsfiskere: Frivillige tager skraldet

Succes har fået projektet til Odense

Bag projektet med oprydning af vandet i Odense Havn står Diving2000 og Odense Kommune. Førstnævnte har lang erfaring med at rense havnevand og har igennem de sidste 20 år gennemført et lignende projekt i Kerteminde Havn.

- Oplevelsen er ikke så sjov mere, når man ikke kan hente noget op fra havbunden, fortæller Jan Lauenborg Olsen, indehaver af Diving2000 om succesen i Kerteminde.

Derfor besluttede Jan Laurenborg Olsen sig for at kontakte Odense Kommune med et tilbud om rensning af havnen. Det takkede kommunen ja til.

Men selvom dykkerne søndag kunne rense vandet i Odense Havn, så er opgaven langt fra løst.

- Desværre tror folk, at havet er en skraldespand. Men hvis man smider noget i vandet, så forsvinder det ikke, lyder det fra indhaveren af Diving2000.

Læs også Politikere ønsker mindre skrald og plastik i Odense

Han bliver bakket op af Brit Nielsen, der bekræfter, at der plastik i vandet. Også udenfor Odense Havn.

- Det er lidt uhyggeligt at komme ned på 30 meter og så stadigvæk se, at der ligger plastik, fortæller dykkeren.

Efter planen ønsker Diving2000 at gennemføre et lignende event næste år.

- Næste step er, at vi fortsætter i Odense Havn. Det kan være, vi finder et nyt sted til næste år. Havnen er jo stor, så der er masser af steder at gå i gang med at rense op, fortæller Jan Lauenborg Olesen.

Flere dyr vælger at slå sig ned på det affald, som ender i havet. Foto: Lasse Back Frost