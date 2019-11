Efter voldsdom på isen: - Der går lang tid, inden vi ser sådan noget igen

23-årige Kristian Jensen fra Frederikshavn White Hawks blev fredag idømt betinget fængsel i 20 dage for vold under en ishockeykamp mod Odense Bulldogs i september.

Selv om volden ifølge ishockeykommentator på TV 2 Sport Jimmy Bøjgaard var klart over stregen, fordi slagsmålet på isen var afsluttet, får dommen ikke den store betydning for slagsmål under kampe i dansk ishockey.

- Sagen er så speciel, og her tænker jeg på karakteren af det, der sker. Der er masser af tacklinger, og de bliver også straffet i ishockeysystemet. Det sker mange gange hver sæson. Derfor er den så speciel og kommer ikke til at betyde det helt vilde, andet end at man kommer til at tale om den i meget lang tid, siger Jimmy Bøjgaard.

- Jeg tror, der går lang tid, inden vi ser noget, der bare er i nærheden af det her, så jeg tror ikke, det er noget, der får den helt store betydning, siger Jimmy Bøjgaard.

Slagsbrødre på dansk is

Han har ikke nogen holdning til, om episoden skulle have været i retten. Han er dog ikke overrasket over, at Kristian Jensen er dømt, når nu sagen kom for retten.

Kristian Jensen findes skyldig i at have tildelt Lucas Bjerre Rasmussen et slag i hovedet, mens Odense-spilleren lå ned på isen.

Dommen er dog ikke et tegn på, at professionelle slagsbrødre er ved at blive hverdag i dansk ishockey.

- Der er spillere, der er lidt hårdere, og som også gerne vil slås lidt mere eller sætte sig lidt i respekt - både fysisk og med et par øretæver med handsken på, som er relativ ufarlige, fordi der er to spillere, der er i en batalje. Den slags ser vi meget af, men der er ikke slagsbrødre, som kun er med for at være det, som vi har set igennem de seneste årtier i nordamerikansk ishockey, forklarer Jimmy Bøjgaard.

Gymnasieelever spiller i dansk ishockey

Der er stor forskel på en professionel nordamerikansk liga med titusindvis af tilskuere og den danske liga.

- Herhjemme har vi store danske talenter på 16, 17 og 18 år, som dagen efter de har spillet en kamp, skal en tur på gymnasiet eller ud på deres læreplads, så det er to forskellige verdener, fastslår ishockeykommentatoren.

Den forholdsvis milde straf skyldes, at volden blev begået i en sportsgren, som er præget af fysiske konfrontationer, oplyser retsformanden.

Ishockeyfans i Odense: Vi har ikke set lignende før

Blandt fansene i Odense Bulldogs er man enig med Jimmy Bøjgaard i, at dagens dom ikke får den store betydning for fremtiden i dansk ishockey.

- Det tror jeg ikke, det gør. Det er ikke noget, vi har set før, siger Tommy Jensen, der er medlem af Odense Bulldogs Support.

- Ishockeysporten vil stadig være den samme, men man viser måske bare udadtil, at det ikke er i orden, at man bryder de uskrevne regler. Man skal ikke slå hinanden fordærvet, tilføjer Nicolaj Hansen, der er formand i Odense Bulldogs Support.

Selv om ishockeyspillere af og til slås i kampens hede, er det helt i orden, at slagsmålet 20. september mellem Frederikshavn og Odense udløser en dom, mener Camilla Nielsen, der også er medlem af Odense Bulldogs Support.

- Om det havde været en Odense-spiller eller hvilken som helst anden spiller, havde jeg haft lige nøjagtig sammen holdning til det, at jeg synes, det er helt okay.

Ud over dagens dom har Kristian Jensen tidligere fået karantæne i 17 kampe.