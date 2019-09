Efterårsjævndøgn varsler vinterhalvår – men det lune vejr fortsætter

Weekendens lune og solrige vejr fortsætter ind i den kommende uge. Dog kommer det til at blæse noget mere, end det gjorde i de seneste dage – og det kan mærkes.

- Det gør selvfølgelig, at selv om vi kommer op på en 16-18 grader, ja så føles det ikke så varmt, som det har gjort i weekenden, hvor det var næsten vindstille, siger TV 2 Vejrets Andreas Nyholm.

Mandag formiddag vil være præget af en del skyer, men op ad eftermiddagen tynder det ud i skyerne.

- Og så kommer solen til at skinne, og man må sige, at det er ganske pænt for den her årstid. Og har du en lækrog, så vil det være rigtig dejligt i dag, siger Andreas Nyholm.

Læs også Kold og klar morgen giver pæn efterårsdag på Fyn

Solen går mandag ned klokken 19.15. Dagen er efterårsjævndøgn, der bebuder efterår og vinter. Efterårsjævndøgn betyder, at dag og nat - ligesom ved forårsjævndøgn - siges at være lige lange, altså 12 timer hver.

Men det fortsætter ufortrødent med kun at gå én vej.

- Så det bliver altså mørkere og mørkere. Men det bliver altså ikke en kold nat, og vi kommer næppe under de ti grader, siger vejrværten.