Efterårsvejr: Blæst, byger og risiko for hagl og torden

Det er ikke kun på kalenderen, det lugter mere og mere af efterår. Også vejret bidrager nu.

Torsdagen bliver en våd omgang med periodevis masser af regn over Fyn. I løbet af dagen kommer der fra vest flere byger ind over øen, og allerede fra morgenstunden har det regnet flere steder.

- Først på eftermiddagen vil frontzonen hænge lige direkte over Fyn med mange byger i – og formentlig også med risiko for torden, noget af det kan endda blive kraftigt, siger TV 2 Vejrets Lone Seir.

Ifølge DMI er der også risiko for hagl i løbet af torsdagen. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 16 grader.

- Men i løbet af eftermiddagen rykker den her stribe af byger længere mod øst, og så bliver der bedre chance for at solen kan kigge ned ind imellem bygerne, siger Lone Seir.

Hele dagen vil være præget af kraftig vind med risiko for endnu kraftigere vindstød, der kan komme helt op på kulingstyrke.

I løbet af aftenen vil antallet af byger formindskes, og temperaturen falder ned mellem otte og 12 grader.