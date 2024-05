Projektet omfatter ikke blot en restaurering af den oprindelige Kongefløj, men også tilføjelse af en helt ny udstillingsfløj, en ringmur, en ny broforbindelse til slottet og ikke mindst en forhøjning af Vagttårnet til 18 meter, med udsigt over by og Storebælt for slottets gæster.

Foto: Nyborg Slot