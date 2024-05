Benjamin var tæt på at miste livet under fabriksbrand

Efter optagelserne til ’Kærlighed hvor kragerne vender’ har livet været ”kaotisk” for Benjamin Lassen Schmidt.

I sæsonafslutningen på datingprogrammet har armen i slynge og må brødbetynget fortælle Kaya Pejl, at han er ked af de ting, han "har udsat hende for"; at han ikke har givet hende opmærksomhed, fordi han har haft ”brug for at lande”, efter at han har været ude for en ulykke.

Men præcis hvor voldsom ulykken var, får seerne ikke at vide.

- Det var meget tæt på, at jeg ikke havde været her i dag. Alt for tæt på, fortæller han i dag syv måneder efter arbejdsulykken.

- Jeg kæmper med skulderen. Den bliver aldrig god igen, og jeg kan ikke engang bære mine børn, som jeg kunne før. Det er stadig uvist, om jeg kan komme tilbage og arbejde som brandmand, men jeg gør, hvad jeg kan, for at det skal lykkes.

Tæt på at blive kvalt af skum

Som brandmand blev den 31-årige nyborgenser i september kaldt ud til en brand på en fabrik i lokalområdet.

Fabrikken håndterer store mængder farligt affald, så for effektivt at slukke ilden og minimere skaderne blev den brændende bygning fyldt op med et tykt, hvidt skum, som skulle kvæle ilden.

Men netop dét skulle vise sig at blive skæbnesvangert for Benjamin Lassen Schmidt.