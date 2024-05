Mogens forstår ikke kommunen: - Hvorfor skal kaffen koste penge?

Der er stadig mange punkter i ældreplejen, der kan blive bedre. Det viser Folketingets seneste aftale om en reform på området.

Og i Kerteminde Kommune er der også vigtige beslutninger at tage: Skal kaffen og kagen på kommunens plejehjem være gratis i fremtiden?

Mogens Andersens kone bor på plejehjemmet Fjordly, og her undrer det Mogens, at han nu pludselig skal betale for kaffen. Så meget, at han skrev et opslag på Facebook om det.

- Min kone er svært dement. Jeg har plejet at sætte mig og få en kop kaffe, og pludselig ser jeg et opslag med, at nu koster en kop kaffe eller stykke kage penge.

Mens det kan lyde banalt, er det nu ikke desto mindre et punkt på dagsordenen, når Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget mødes onsdag.

Forslagsstilleren er Socialdemokratiets Kristan Hald, der gerne ser, at beslutningen om gratis kaffe og kage lægges ud til det enkelte plejecenter.

- Tanken er, at vi ikke skal blande os i, om kaffen skal være gratis eller ej. Det skal være op til det enkelte plejehjem selv at kunne afgøre, om pårørende kan tage en gratis kop kaffe og et stykke kage, når de besøger deres kære.

Det handler om prioritering

En del af den reform, der netop er indgået aftale om, handler blandt andet om større frihed til det enkelte plejehjem. Men det er ikke som sådan det, der har inspireret Kristian Hald.

- Jeg har ladet mig inspirere af, at jeg har oplevet en diskussion om, at man skal betale for kaffe og kage. Jeg synes løsningen er ret ligetil; nemlig at lade dem, der bor på hjemmene bestemme.

Og den diskussion står netop Mogens Andersen bag. For han forstår ikke kommunens prioritering på det her område - ligesom rigtig mange andre, der har kommenteret hans opslag.

- Jeg køber kaffen alligevel. Jeg vil gerne betale for kaffen, men jeg synes det handler om, hvordan, der prioriteres med kommunale midler. I de 4.000 kroner min kone og jeg betaler om måneden for kost på plejehjemmet burde et par kop kaffer være en del af prisen - i det mindste for ægtefæller.

Kristian Hald forventer. at forslaget stemmes igennem.

Velfærd ofres for kaffen

Men ideen er ikke nødvendigvis særlig god i en tid, hvor velfærden er presset i ældreplejen, siger Louise Qaavigaq, der er formand for Ældresagen i Langeskov-Munkebo.

- På den ene side vil det da være rigtig dejligt, Men det er ikke tiden til det nu. Der er sparerunder tit og ofte, og derfor giver det ikke mening at gøre kaffe og kage gratis. For det vil betyde ringere velfærd.

Hun undrer sig derfor en smule over forslaget, som hun synes kunne lugte lidt af indledningen på en kommunalvalgkamp.

- Hvis vi levede i en kommune, der har penge nok og vi ikke hele tiden har besparelser. Min bekymring er, at hvis de penge tages fra velfærd, så bliver dagligdagen ringere, frygter jeg.

Som det er i dag, betales der for kaffen på plejehjemmene. 5 kroner for kaffen, 9 kroner for kage. I Kerteminde Kommune lyder regnestykket på en samlet udgift på 646.464 kroner om året, hvis kaffen skal være gratis for pårørende, der kommer på besøg to gange om ugen.

Og hvis det står til Michael Nielsen, der er konservativt medlem af Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget i Kerteminde Kommune, så har forslaget ingen reel gang på jord.

- Vi synes lidt, det er en mærkværdigt forslag, der kommer ind ad døren. Vi har ikke tænkt os at løfte det videre. Det ville da være super, hvis det var gratis, men det er folks egen boliger, og mange har kaffemaskiner. Mange pårørende laver selv kaffen, siger han.

Han peger ligesom Ældresagen på, at timingen ikke rigtigt rammer rigtigt.

- Vi har en ældresektor, hvor vi er presset, og hvor vi ikke lige yder den service, vi drømmer om. Pengene er ikke til gratis kaffe og kage, som det er nu.

Socialdemokratiet har flertal i Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget.