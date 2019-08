Eftersøgning af tysk sejler ud for Langeland indstillet

Myndighederne har indstillet eftersøgningen af en forsvundet tysk sejler, der er faldet over bord ud for Langeland.

Det meddeler Stig Olsen, der er vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter, tidligt søndag morgen.

Lørdag formiddag drev et sejlskib med knækket mast i land nord for Bagenkop, men skibets kaptajn, en 69-årig tysk mand, var ikke om bord.

Det fik hurtigt de danske redningsmyndigheder til i samarbejde med tyske myndigheder at starte en omfattende eftersøgning ud for Langeland.

Ifølge Forsvarets Operationscenter har både fly, helikoptere og flådeskibe fra Danmark og Tyskland været involveret.

Men tidligt søndag morgen har eftersøgningen altså stadig ikke båret fugt.

- Eftersøgningsområdet har været enormt stort, og sigtbarheden i området har været stærkt nedsat på grund af vejret, siger Stig Olsen.

Skibet sejlede fredag fra Marstal på Ærø mod Tyskland. Den 69-årige mand var tidligt lørdag morgen i telefonisk i kontakt med sin hustru, hvor han meldte om problemer om bord.

Hun alarmerede efterfølgende myndighederne.

Ifølge den vagthavende officer har man benyttet data fra telemaster i området i forsøget på at fastlægge, hvor manden kan være faldet over bord.

Lørdag formiddag lød det, at der manglede en redningsflåde om bord på sejlskibet, og at man formodede, at han kunne befinde sig i den.

Men den ville være blevet fundet på nuværende tidspunkt enten af eftersøgningen, eller fordi den drev i land, lyder vurderingen.

- Vi har ledt i længere tid, end den gennemsnitlige overlevelsestid for personer, der befinder sig i den situation, siger Stig Olsen.