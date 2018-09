Ekspert: Sejr er vigtig for troen på OB

Det er ret afgørende for OB om holdet kommer helskindet ud af mandag aftens hjemmekamp mod AC Horsens.

Det siger fodboldeksperten Martin Davidsen, som er ekspert og vært på podcasten Stemmer fra Ådalen:

- Det er vigtigt, fordi OB ikke har vundet på hjemmebane i denne sæson. Troen på det her OB-projekt vakler lidt i de her uger, hvor klubben ikke har vundet så mange kampe.

- Derfor er det ret vigtigt for at få folk med på projektet, og for at få noget selvtillid i truppen, at OB får en sejr her til aften, siger Martin Davidsen.

I de første ni kampe er det kun blevet til seks point, og OB indtager en delt sidsteplads i landets bedste fodboldliga.

- Det kan godt en sæsondefinerende kamp, siger Martin Davidsen.

- Hvis OB vinder er der kontakt til midten. Hvis de taber ser der ret slemt ud i forhold til at ligge i bunden i lang tid.

Bashkim Kadrii blev hente til OB den sidste dag i transfervinduet og spillede en stor kamp, da OB den 27-årige satte et afgørende aftryk på den stensikre 4-0-sejr over AaB i pokalkampen for to en halv uge siden:

Hvad er det man kan håbe, at se fra Bashkim Kadrii?

- Det er nogle af de kampafgørende aktioner, de uventede aktioner. Han står for noget kreativitet og målfarlighed. Og det er netop målfarlighed OB har manglet. De har jo ikke scoret ret mange mål i denne sæson (ni mål, red.).

- Så hvis Bashkim Kadrii kan gå ind og score et mål eller to i dag, så har han jo gjort en stor forskel. Og det er det OB har bruger, siger Martin Davidsen.

Martin Davidsen vurderede inden kampstart at opgøret vil ende 1-1.

