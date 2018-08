Eksplosioner og traumer: Krigsfilm præger festival

Eksplosioner, krigshandlinger og eftervirkninger fylder pludselig meget på lærredet på Odenses filmfestival. Overalt i verden er der større opmærksomhed på krig.

Det er ikke et tema, man har bedt om fra festivalens side, men da man så de 2.600 indsendte film igennem til Odense International Film Festival, tegnede der sig et mønster.

- I år er der rigtig meget krig på programmet. Det er der virkelig. Der er en stigende tendens til at fokusere på emnet, siger festivalleder Birgitte Weinberger.

Filmene kan handle direkte om krigshandlinger. Det ser man for eksempel i filmen "Meryem", hvor man følger en gruppe kvinder i første række i kampen mod terrororganisationen IS.

Men de kan også handle om eftervirkningerne af krig, som for eksempel flygtningestrømme, krigstraumer, eller hvordan det er at bo i et krigshærget land.

De mange bidrag til festivalen kommer fra 101 forskellige lande, så det lader til at være en global tendens.

- Udefra set oplever man nok mange steder i verden en højredrejning på godt og ondt, hvor frygten for krig måske bliver mere nærværende. Der er nogle fremtrædende personligheder i verden lige nu, som gør os usikre. Og jeg tror helt klart, det er dén usikkerhed, som interessen for krig bygger på, siger Birgitte Weinberger.

Birgitte Weinberger er leder af Odense International Film Festival. Foto: PR

Krigstema til debat

Temaet krig lader til at gennemsyre mange af filmene så grundigt, at festivalen har inviteret en række forskere fra Syddansk Universitet til at kigge nærmere på det.

Det er nu blevet til tre sessioner under festivalen med tre forskellige fokusområder relateret til krig.

Lektor Anders Engberg-Pedersen er med til det ene arrangement, hvor der fokus på 'Krig, kunst og teknologi'. Han har været med til at skrive bogen 'Visualizing War', der handler om, hvordan den beskidte kampvognskrig gradvist bliver erstattet af krigstyper, der kan føres bag en computerskærm.

- Hvor man måske tidligere har tænkt på spil som en kontrast til den virkelige krig, så er simulationer og krigsspil kommet til at spille en central rolle i måden, krig bliver ført på i dag, forklarer Anders Engberg-Pedersen.

Professor Martin Beck fra Center for Mellemøststudier deltager i et andet arrangement, hvor de menneskelige følgevirkninger af krig foldes ud. Her er flygtningestrømmene et helt centralt tema.

- Man ser, hvad folk er parate til at gøre, og hvad de er parate til at ofre, for at krydse Middelhavet. For at komme hertil er de parate til at tage risikoen for at drukne, siger Martin Beck.

Ved et tredje arangement er temaet 'Krig og information', hvor lektor Thomas Ærvold Bjerre er med. Han lægger vægt på information som en vigtig del af slagmarken.

- Om det så er dén information, man får fra teknologi i form af droner, eller det er basalt i form af den information, som en tolk er med til at oversætte, og hvor små ord kan have betydning for liv eller død, siger Thomas Ærvold Bjerre.

111 af de mange indsendte film er udtaget til konkurrencen på OFF, og de kan ses gratis indtil festivalen slutter på lørdag.

Arrangementer på OFF: War & Culture 28/8 kl. 15.30 - Krig, Kunst og Teknologi

29/8 kl. 15.30 - Flugten over Middelhavet

30/8 kl. 15.30 - Krig og information

Alle tre arrangementer afholdes i Teater Momentum Bio, Ny Vestergade 18, Odense.