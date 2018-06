Elefanter, klovne og Clemens: Cirkus Arena er kommet til Fyn

Det er sommer og sæson for cirkus. Mandag er Cirkus Arena kommet til Fyn og uden de traditionelle elementer, der hører til i et cirkus, følger rapperen Clemens i år med rundt på turné.

Teltet er rejst, savssmulden er bredt ud, og elefanten har truttet sin ankomst. Cirkus Arena er kommet til byen, men i år er manegen fyldt med mere en linedansere, heste og klovne.

For andet år i træk har cirkusset inviteret anderledes underholdning i teltet. Sidste år var det Motor Mille og Bubber - i år rejser rapperen Clemens med rundt.

Første fynske forestilling er i Middelfart mandag aften, og under teltdugen fortæller Cirkus Arenas kronprins, Patrick Berdino, hvorfor en rapper hører til i et cirkus.

- Clemens har lavet en historie, der binder alle artister og hele forestillingen sammen. Så fra start til slut, går man igennem et eventyr i stedet for det traditionelle cirkus, fortæller han til TV 2/Fyn.

Tryllekunstnere og domptører

Alt det traditionelle er dog ikke taget ud af cirkus. Bag teltet pruster hestene, mens elefanterne gnasker hø. I vognene sminker sprechstallmeisteren og cirkusprinsesserne sig.

- Det er ikke, fordi vi laver om på måden, man laver cirkus. Vi fornyer det bare en lille smule. Vi beholder det traditionelle, men har en kendis, en rapper, der kommer ind og laver en historie, siger Patrick Berdino.

Siden 28. marts har Clemens levet i en cirkusvogn med tryllekunstnere og domptører. Først til september skal han hjem til familien.

Et halvt år på turné i hele Danmark klarer den uerfarne cirkus-debutant, fordi han er nysgerrig.

- Jeg udgav min første plade på min 18-års fødselsdag. Det vil sige, at jeg udgav min anden plade, da jeg var 19 år gammel, og så havde jeg allerede levet min drøm ud, Så jeg var nødt til at opfinde nogle nye drømme. En del af den ambition, jeg fik artikuleret den gang, var, at undersøge alle sider af showbizz, fortæller Clemens.

Den 12. juli er sidste chance for at opleve Cirkus Arena og Clemens på fynsk grund.

