Fynsk folketingsmedlem: Ellemann-Jensen er et godt bud på ny Venstre-formand

Det fynskvalgte folketingsmedlem Erling Bonnesen (V) var som del af Venstres hovedbestyrelse med til lørdagens møde i Brejning ved Vejle i Jylland, hvor Venstres formand og næstformand, Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen, valgte at trække sig.

Dermed skal Venstre have ny ledelse, og Jakob Ellemann-Jensen nævnes af mange som et oplagt bud.

- Jakob Ellemann-Jensen bliver nævnt af mange, og han vil være et godt bud som formand. Jeg forholder mig til, at både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen selv har valgt at gå, så nu er de fortid, og jeg holder ikke nogen op imod de to. Nu skal vi se fremad, siger Erling Bonnesen til TV 2/Fyn.

Politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen var en af de få Venstre-politikere, der stillede sig frem foran pressen efter mødet i Brejning. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Skal Lose være ny næstformand?

Erling Bonnesen vil ikke forholde sig til, at formand i Region Syddanmark Stephanie Lose er nævnt som mulig kandidat til næstformandsposten.

- Jeg er klar over, at der efter sådan en omgang vil være efterdønninger, der skal heles, og der ligger en stor opgave foran os for at samle partiet, men jeg må konstatere, at partiet er i kampform. Da formanden og næstformanden havde valgt at trække sig, fortsatte mødet, og vi fik lavet en valgprocedure, og nu er det helt åbent for alle at melde sig, hvis de ønsker at stille op, fortæller Erling Bonnesen.

TV 2/Fyn har forgæves forsøgt at få en kommentar fra regionsformand Stephanie Lose.

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose ankommer til Venstres forretningsudvalgsmøde på Hotel Comwell i Brejning nær Vejle. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Det bliver på et ekstraordinært landsmøde lørdag 21. september i Herning, at Venstre skal vælge ny formand og næstformand.

Bevægende dag for Venstre

Det har en været en yderst begivenhedsrig dag for Venstre, og Erling Bonnesen lægger ikke skjul på, hvor meget Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen har betydet for ham selv og Venstre.

- Det er en dramatisk og meget bevægende dag for Venstre, siger Erling Bonnesen.

- Jeg er selvfølgelig berørt af det, når vi har gået op og ned ad hinanden igennem mange år, og jeg vil gerne sige dem stor tak for deres store arbejde og for deres resultater. Og tak for godt samarbejde, fortsætter det fynskvalgte folketingsmedlem.

Lilleholt: En sort dag for Venstre

Fynskvalgte Lars Christian Lilleholt (V), der indtil for et par måneder siden var minister i Lars Løkke Rasmussens regering, kalder den tidligere statsministers farvel for uværdigt.

- En sort dag for Venstre og det borgerlige Danmark. Stor tak til Lars Løkke for en kæmpe indsats som sundhedsminister, finansminister og statsminister i to omgange. Venstre siger farvel til en af de største politikere i Venstres historie. Uværdigt, skriver Lars Christian Lilleholt på Twitter.

Lars Christian Lilleholt lagde tidligere på ugen ikke skjul på, at han bakkede 100 procent op om Lars Løkke Rasmussen som formand for Venstre.