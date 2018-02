Elskovsyge skadedyr klar til at invadere Fyn

Den ligner en vaskebjørn og i Danmark lever den kun i Jylland. Læs her, hvad problemerne med mårhunden er.Mårhunden er et rovdyr, der ikke hører naturligt hjemme i den danske natur.Den har ikke nogen naturlige fjender i Danmark, og selv om jægere forsøger at holde bestanden nede, stiger antallet. Der er mellem 2000 og 3000 mårhunde i Jylland, vurderer Miljøstyrelsen.Læs mere om det invasive skadedyr her:* Mårhunden ligner en vaskebjørn med sorte aftegninger om øjnene samt en lille, hvid snude.* Den er cirka 20 centimeter høj, mellem 50 og 80 centimeter lang og vejer 10 kilo.* Når mårhunden er ét år, kan den blive drægtig. Den er drægtig i cirka to måneder og får i gennemsnit 11 hvalpe per kuld.* Den spiser blandt andet padder, fisk, fugle, mus, ådsler, frugt og bær.* Mårhunden lever helst i vådområder, men den kommer også forbi både landbrug og byer.* Rovdyret har ingen naturlige fjender i den danske natur. For at komme af med den skal den derfor skydes eller fanges i fælder.* Mårhunde må jages året rundt, men de må kun skydes af jægere med jagttegn.* Hvis ikkejægere ser en mårhund, kan fundet meldes til Miljøstyrelsen eller Danmarks Jægerforbund, der vil forsøge at fange eller skyde dyret.Kilder: Natur- og Miljøstyrelsen, naturporten.dk