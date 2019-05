Ny fynsk fodboldapp skal revolutionere mobilspilindustrien: En blanding af Fifa og Pokémon Go

“Just Football” er en ny app, som skal bane vejen for en ny måde at spille mobilspil på. For at spille spillet er du nødt til at bevæge dig ud på en fodboldbane, hvor du skal spille fodbold. Både på din telefon og i virkeligheden.

Appen er lavet af fynske Kasper Ljungstrøm Skov og fire andre kolleger. Kasper Ljungstrøm Skov har selv en fodboldbaggrund, hvor han tidligere har spillet for Odense Boldklub.

Vi er også i gang med et andet spændende projekt, som kommer i forlængelse af det her spil. Det indeholder noget digital fodboldskole med professionelle fodboldspillere, mere kan jeg ikke sige. Kasper Ljungstrøm Skov.

- Hvis jeg skulle sammenligne det med noget, så ville jeg sammenligne det med Pokémon Go og Fifa. Du spiller på din mobil, men du bliver også samtidig nødt til at bevæge dig ud i virkeligheden for at vinde i spillet. Lidt ligesom i Pokémon Go, hvor du er nødt til at gå ud i naturen for at fange Pokémon, siger Kasper Ljungstrøm Skov, som er direktør for spilappen Just Football.

Just Football fokuserer på, at børn og unge opretter deres egen profil i appen, hvor deres mål så er, at de stiger i værdi og niveau, alt afhængig af hvor god du er i virkeligheden. På sigt kan du blive solgt til eksempelvis OB eller måske endda Liverpool, hvis du er god nok.

- Jamen progression systemet i spillet er, at du selvfølgelig skal stige i det der hedder rating i Fifa (ens niveau i fifa. Går fra 46 til 99, red.). Man starter på 46, som er det laveste, og så er målet, at du skal kæmpe dig op for at blive den bedste, siger direktøren.

Du bliver bedre og stiger i niveau alt afhængig af, hvor meget du vinder over dine venner. Du kan eksempelvis udfordre i crossbar challenge. Crossbar challenge er en konkurrence, hvor det gælder om at ramme overliggeren flest gange.

Millionindustri

Just Football er allerede udgivet i Sverige og Holland som en demo, hvor den har haft stor succes. Der cirka blevet spillet 30.000 timer. Siden Kasper Ljungstrøm Skov og de fire andre kolleger startede projektet op for tre år siden, har de allerede tjent over ti millioner kroner.

Og det går særligt stærkt for tiden - i den forgangne uge har Just Football tjent omkring to millioner kroner.

- Vi lever jo allerede af det her. Vi har haft faste investorer på projektet siden 2017, som virkelig er begejstret for det her projekt. Vi er også i gang med et andet spændende projekt, som kommer i forlængelse af det her spil. Det indeholder noget digital fodboldskole med professionelle fodboldspillere, mere kan jeg ikke sige, fortæller Kasper Ljungstrøm Skov til TV 2/Fyn.

Just Football bruger desuden også din telefons GPS, hvorfor du også får klubtilbud, alt afhængig af din lokation.

Digitalt socialt igennem AR

Idéen til spillet kommer på baggrund af, at udviklerne ønsker, at børn og unge skal være sociale igennem spillet. Spillet bygger meget på AR, som står for augmented reality. Augmented reality er en blandning af virkelighed og computergenereret data.

Deres nye AR-teknologi gør, at de kan få en virtuel målmand ind i målet. Foto: Kasper Ljungstrøm Skov/Youtube

- Vi tænkte, “hvordan kan vi bruge digitale medier til at være sociale fysisk”. Og så kom idéen lige så stille på bordet. Det handler om, at børn og unge skal være sammen ude i virkeligheden, og så er man bare sammen igennem spillet, siger Kasper Ljungstrøm Skov.

AR AR står for augmented reality, som er "udvidet virkelighed" på dansk.

AR er en blanding af virkelighed og computergenereret data.

Du kan igennem din skærm eksempelvis se noget, som ikke er der i virkeligheden.

AR i Just Football app'en fungerer på den måde, at den finder ud af, hvor bold og mål er. Den kan også placere en virtuel målmand i målet, da den selv finder ud af, hvor målet er. Se mere

- Vi har udviklet vores egen AR, som tracker og måler boldens bevægelser og hastigheder. Derudover ser den også målet. På den måde kan man også meget detaljeret se, hvor man typisk sparker på målet og hvor hårdt man skyder, siger direktøren til TV 2/Fyn.

Spillet blev udgivetfredag 17. maj i Norge og Danmark, og udviklerne forventer stor succes med udgivelsen i Danmark.

Firmaet består af en flok unge drenge, som alle har en stor passion for fodbold. Den yngste er 23 år, og den ældste er på 34 år.