Enke om skulptur: - Frede havde slet ikke tænkt det som fallos

Fredag kom det frem, at skulpturen "Kløvet Sten" ved Ansgars Kirke i Odense skal fjernes. Ifølge menighedsrådet skyldes det ombygning af pladsen foran kirken.

Det er en dårlig beslutning, lyder det fra Birgitte Thorlacius, der er enke til kunsteren bag værket.

Det viser jo, at kirken har meget magt. Også over, hvad der skal stå i det offentlige rum Birgitte Thorlacius, enke til Frede Troelsen

- Det ville han have været rigtig ked af. Han var netop meget glad for den placering, lyder det fra enken.

Skulpturen skal fjernes, da pladsen foran kirken skal ombygges. Derfor bliver der ikke plads til Frede Troelsens værk, lyder det fra menighedsrådet.

- Vi er i gang med at renovere pladsen foran kirken og hele hjørnet ned mod Søndergade, og det har vi fået et arkitektfirma til at kigge på, og det gav ikke plads til skulpturen mere, fortæller Ansgars Kirkes menighedsrådsformand Vivian Haenschke.

Ifølge Birgitte Thorlacius er skulpturen aldrig lavet ud fra en fallos-tanke:

- Frede (Troelsen, red.) havde slet ikke tænkt det som fallos, understreger enken.

Læs også Omdiskuteret skulptur foran kirke skal fjernes

Døm selv - er der tale om en fallos-skulptur? Foto: Alexander Aagaard

Kritik af Odense Kommune

Beslutningen om at fjerne "Kløvet Sten" har menighedsrådet for Ansgars Kirke truffet i samråd med Odense Kommunese Kunstfond. Det ærger enken, at kunstfonden har godkendt kirkens ønske.

- Jeg synes, at Odense Kommune skulle gå ind og spørge "hvorfor?", fortæller den afdøde kunstners enke.

- Det er jo kirken, der har ønsket, at den skulle fjernes, og så synes vi ikke, at vi vil modsætte os det, fortæller Anders W. Berthelsen, der er formand for Odense Bys Kunstfond. Han uddybber:

Der findes jo mennesker, der har forstand på kunst. Det er jo dem, jeg synes, der bør være rådgivende i, hvor kunst skal stå Birgitte Thorlacius

- Jeg har ikke selv noget imod skulpturen, men når den ikke længere passer til den omdannelse, som der skal ske der ved kirken, så har kirken jo så ønsket, at den skulle flyttes, og det har vi sagt ja til.

Den forklaring giver Birgitte Thorlacius dog ikke meget for.

- Det viser jo, at kirken har meget magt. Også over, hvad der skal stå i det offentlige rum, lyder det fra enken. Hun fortsætter:

- Der findes jo mennesker, der har forstand på kunst. Det er jo dem, jeg synes, der bør være rådgivende i, hvor kunst skal stå, siger hun.

Efter planen rykker "Kløvet Sten" til et depot på Olfert Fischers Vej, hvor den skal stå midlertidigt.

Læs også Nationalskjalden skal have en plads med sit navn