Hvor skal Forsvaret flytte ind? Et sted bliver nævnt igen og igen

Forsvaret er på vej tilbage til Fyn.

Det blev offentliggjort, efter det nye forsvarsforlig blev præsenteret.

Med aftalen får forsvaret op mod 7.500 nye værnepligtige, mens værnepligten bliver forlænget med syv måneder, så den nu bliver 11 måneder lang.



Omkring 300 af de nye værnepligtige skal indkvarteres i et nyt beredskabscenter, som med al sandsynlighed skal ligge på Fyn.

Beredskabet kommer til undsætning i mange situationer, for eksempel ved naturkatastrofer, stormflod og omfattende ulykker.

- Jeg tror, Beredskabsstyrelsen også kan hjælpe i forhold til nogle af de situationer, vi kommer ud for en gang imellem. Vi har jo udfordringer med klimaet, med vandet, der kommer både fra de nordvendte og sydvendte kyster. Så er det meget rart at kunne have en hjælpende hånd fra værnepligtige og dygtige folk, der er fastansatte i Beredskabsstyrelsen, siger kulturrådmand i Odense Søren Windell (K).

Hos Venstre kan de heller ikke modstå en verbal salutering.

- Det er en fantastisk god nyhed, og det er virkelig godt for Fyn. Særligt det, at vi får et beredskabscenter, er jo en kolossal effekt. Både for den tryghed, der vil være mange steder, når der kommer vand både ovenfra og fra havet. Der har vi haft massive udfordringer med at få hjælp fra Beredskabsstyrelsen. Det bliver langt nemmere nu, mener Christoffer Lilleholt (V), der er beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune.



Rådmænd vil kæmpe for placeringen

Det er endnu ikke besluttet, hvor det nye beredskabscenter skal placeres, men de to rådmænd fra Odense har selvfølgelig et bud.

- Jeg håber jo i den grad, det kommer til at ligge i Odense. Måske på Højstrupkasernen, som jo helt åbenlyst er et godt sted at være, siger Christoffer Lilleholt (V).



Samme tanke har Søren Windell (K), der også mener, at den nedlagte kaserne i Højstrup er ideel til formålet:

- Vi har jo faktisk nogle faciliteter, hvor der er fundamenter. Også når vi kigger på klimaet, så lad os da bruge de ting, vi har i forvejen, så vi ikke skal hen og bygge nyt. Det er faktisk også ret vigtigt, når vi nu får et fornyet og stærkere forsvar, at vi også tænker grønt i den forbindelse.



På den måde er begge rådmænd enige med det fynskvalgte folketingsmedlem Lars Christian Lilleholt (V) i, at centeret bør ligge i på Højstrup Kaserne i Odense.

Der er endnu ikke andre kommuner, der har budt sig ind i kampen for at trække de mange hundrede værnepligtige til sig.

Et andet bud kunne være Middelfart Kommune, der tidligere har haft et Beredskabscenter.

- Det har vi ikke kigget ind i på nuværende tidspunkt, lyder det fra Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd (S).

Men selv hvis Beredskabsstyrelsen bosætter sig et andet sted end Middelfart, ser Lundsfryd (S) positivt på nyheden:

- Jeg synes helt grundlæggende, det giver god mening at have beredskabscenter her. Det handler om større stykker isenkram, som i spidse situationer kan være vanskelige at fragte over broerne.

Forsvarsforliget blev vedtaget den 1. maj, og planen er, at Folketinget hurtigst muligt i 2024 skal finde ud af, hvordan Beredskabsstyrelsens ressourcer skal fordeles.