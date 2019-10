Børnenes Danmark: Få fynboernes opskrifter mod mobning

Onsdag aften samlede TV 2/Fyn 40 fynboer til eventen 'Børnenes Danmark - Fyn uden mobning', hvor deltagerne skulle være med til at komme på idéer og forslag til, hvordan man stopper mobning.

Hvis man bliver mobbet, skal man sige det til lærere eller forældre, så det kan blive stoppet Ludvig Hellerup, elev i 6. klasse

Deltagerne blev først ført igennem en 'opvarmningsleg', hvor de lærte om hinandens grænser og forskelligheder, og herefter deltog de i en debat, hvor der var eksperter fra Red Barnet og Sct. Hans Skole i Odense, og så mødte deltagerne TV 2/Fyns Børnepanel.

Læs også Børnenes Danmark: Mød TV 2/Fyns børnepanel

En af deltagerne var Kamilla Hellerup, der er mor til en dreng, der er blevet mobbet.

- Det har været interessant at høre, hvordan mobning foregår på de sociale medier og når børnene spiller spil sammen online. Det er et stort emne, og der er rigtig mange børn, der går rundt og har det skidt, siger Kamilla Hellerup til TV 2/Fyn.

Deltagerne har fundet deres egen antimobbeopskrift

Aftenen blev rundet af med en workshop, hvor deltagerne i grupper selv skulle opfinde en opskrift mod mobning. Alle opskrifterne kan læses i galleriet herover.

Ludvig Hellerup, der selv har oplevet at blive mobbet, skriver i sin opskrift, at man ikke må holde nogen udenfor, og så ved han også nu, hvad man skal gøre, hvis man bliver udsat for mobning.

- Hvis man bliver mobbet, skal man sige det til lærere eller forældre, så det kan blive stoppet, siger Ludvig Hellerup, der går i 6. klasse på Vestre Skole i Middelfart.

Red Barnet har lyttet til fynboerne

Jon Kristian Lange, der er antimobbekonsulent hos Red Barnet, vil tage mange af deltagernes forslag med sig videre i sit fremtidige arbejde mod mobning.

Læs også Børnenes Danmark: Fem ud af 400 bruger ikke sociale medier

- Jeg har hørt fra både børn og voksne, hvad der har virket for dem og hvorfor det virker, og det har jeg tænkt mig at tage med videre i mit og Red Barnets arbejde i forhold til at få stoppet mobning, siger han.

- Mobning er noget, som de fleste kan forholde sig til, og i dag er der kommet mange gode forslag til, hvordan de forskellige fællesskaber på kryds og tværs kan gøre en forskel, siger Jon Kristian Lange.

Har du et forslag til, hvordan vi stopper mobning, så send en mail til event@tv2fyn.dk