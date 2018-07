Fængselsbetjent overfaldet i Nyborg Fængsel

En fængselsbetjent blev onsdag overfaldet af et medlem af banden Loyal To Familia i Nyborg Fængsel.

En mandlig fængselsbetjent blev onsdag overfaldet af et bandemedlem i Nyborg Fængsel.

Ifølge Fængselsforbundet var der tale om et umotiveret overfald, der foregik i fængslets gårdtursareal, hvor den mandlige betjent blev slået med knytnæve i ansigtet og sparket flere gange.

Guderne må vide, hvad de har gang i. Spørgsmålet er, om de ved det selv Kim Østerbye

Betjenten blev efterfølgende kørt på skadestuen.

Formand for Fængselsforbundet Kim Østerbye er rystet over endnu et banderelateret overfald i fængslerne, men slår samtidig fast, at overfaldsmændene aldrig kommer til at vinde kampen.

- Guderne må vide, hvad de har gang i. Spørgsmålet er, om de ved det selv. De opnår dog intet ved det. Tværtimod. Det eneste svar som de får, er endnu flere opstramninger, endnu flere restriktioner og endnu flere visitationer, siger Kim Østerbye til forbundets hjemmeside.

Formanden opfordrer justitsministeren til at stramme straffen for bandeoverfald.

- Vi bliver nødt til at trække en tydelig streg i sandet; også selvom det har den konsekvens, at vi skal tage os af bandemedlemmerne længere tid i Kriminalforsorgen, siger Kim Østerbye.

Kritik fra Arbejdstilsynet

Overfaldet skete samme dag, som TV 2/Fyn kunne fortælle om yderst kritisable arbejdsforhold for personalet i fængslet.

Kritikken kom i en rapport fra Arbejdstilsynet, der efter et besøg i fængslet i januar har beskrevet, at de ansatte er vidne til, at "der er indsatte, der ikke kan være i fred for andre indsatte, og det er en følelsesmæssig belastning for de ansatte (...) de ansatte føler, at de ikke passer deres arbejde godt nok, når de ikke kan beskytte svage indsatte".

Vi har to store problemer. Personalemangel og overbelægning. Og der er ikke nogen løsning på problemet lige nu Kim Østerbye

TV 2/Fyn har fået aktindsigt i rapporten, der videre beskriver, at de ansatte i Nyborg Fængsel ofte vold mellem de indsatte, at svage indsatte betaler beskyttelsespenge, der er eksempler på våbenproduktion i cellerne, og i nogle tilfælde indblandes de indsattes familier i konflikterne med afpresning.

Nyborg Fængsel har efterfølgende fået påbud fra Arbejdstilsynet om at forbedre arbejdsforholdene for de ansatte.

Personalemangel

Men ifølge Kim Østerbye skyldes problemerne overbelægning - altså alt for mange indsatte - og mangel på mandskab til at passe på de indsatte.

- Vi har to store problemer. Personalemangel og overbelægning. Og der er ikke nogen løsning på problemet lige nu. Det er en ond spiral. Der vælter indsatte ind i fængslerne, og det er ikke til at skaffe fængselsbetjente nok. Bare siden 2017 er der stoppet 130 flere betjente, end der er ansat, siger Kim Østerbye til TV 2/Fyn.