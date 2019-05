121 kom gennem nåleøjet: Film fra hele verden viser en klar tendens

Der er rift om pladserne i programmet hos OFF - Odense International Film Festival. Det står klart, efter udvælgelsesjuryen har set hele 3264 kortfilm igennem.

Det er hele 25 procent flere end sidste år, og ifølge festivalleder Birgitte Weinberger er der en klar tendens blandt årets indsendte film.

Det bliver enormt relevant, enormt nærværende og enormt nemt at identificere sig med den store historie, fordi vi får den puttet ind i den nære. Birgitte Weinberger, festivalleder, OFF.

- Det, der står tilbage, ovenpå udvælgelsen, er et fokus på familien, det nære. Og samtidig formår de at fortælle en lidt større historie om den omkringliggende verden. Et helt konkret eksempel er en rumænsk film, der hedder "The Christmas Gift". Den handler om en situation med far, mor og barn for 30 år siden. De skriver en ønskeseddel til julemanden, men i virkeligheden handler den også om Ceaușescus fald (Rumæniens præsident og diktator, red.). Og på den måde får man store historie ind i den nære. Og det bliver enormt relevant, enormt nærværende og enormt nemt at identificere sig med den store historie, fordi vi får den puttet ind i den nære, siger festivallederen.

Her kan du se traileren for den rumænske film "The Christmas Gift":

The Christmas Gift. The Trailer

121 af de indsendte film er nu blevet udtaget, og filmskaberne har fået besked.

Interessen for at få sin film udtaget til filmfestivalen i Odense er stigende, og det kan formentlig forklares med festivalens status som oscarkvalificerende. Kun 46 festivaleri verden har det stempel, og i Danmark er OFF den eneste.

De vindende film fra fire kategorier bliver indstillet til videre bedømmelse ved Oscarakademiets udvælgelsesjury. Med denne indstilling er filmskaberen garanteret, at udvælgelsesjuryen har haft øjne på netop hans eller hendes film.

Som noget nyt i år kan OFF også tildele en enkelt konkurrencefilm en kvalificering til EFA, European Film Award.

Stærke danske navne

Blandt de indsendte danske film er der en anden tydelig tendens.

- Vi ser en stigende grad af kendte ansigter. De store danske skuespillere har i år tilsyneladende i højere grad sagt ja til at medvirke i kortfilmene. Man kan altså forvente sig et dansk program med kendte ansigter. Jeg ser det som et bevis på, at kortfilmen vinder indpas i Danmark. Man anerkender værdien, og dermed er det nemmere at få de store stjerner til at sige ja, siger Birgitte Weinberger.

Af kendte navne blandt årets danske casts finder man blandt andre Tommy Kenter, Ellen Hillingsø, Henrik Birch, Ghita Nørby, Charlotte Munck, Peter Plaugborg og Rosalinde Mynster.

De 121 udvalgte film kommer fra 39 lande fordelt over hele kloden – blandt andet Andorra, Venezuela, Nepal og Taiwan. I alt varer de 121 film 31 timer – og det har taget udvælgelsesjuryen mere end 600 timers filmkigning at finde de film, der ultimativt er nået igennem nåleøjet.

Odense International Film Festival afholdes i uge 35, fra mandag den 26. august til søndag den 1. september 2019.

Her er listen over de 121 udvalgte film: