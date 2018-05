Flere biler kører over Storebælt: Prisnedsættelse koster

Personbiltrafikken over Storebæltsbroen gik frem med 2,5 procent i årets første tre måneder. Alligevel er Storebæltsforbindelsens indtjening faldet efter prisnedsættelsen ved årsskiftet.

Trafikken fortsætter med at stige på Storebælt, men det kan ikke ses på resultatet af den primære drift.

Det skriver Storebæltsforbindelsen i en pressemeddelelse.

Prisen for en tur over broen blev sat ned ved årsskiftet, og har således reduceret indtægterne, som er faldet med i nærheden af ti procent - 47 millioner kroner - til 430 millioner kroner.

Udover færre penge gennem betalingsanlægget har også jernbanen påvirket indtægterne, viser koncernens delårsrapport, som omhandler årets første kvartal.

30.000 køretøjer i døgnet

Den samlede vækst i trafikken for perioden var på 2,3 procent. Personbiltrafikken gik frem med 2,5 procent, mens lastbiltrafikken steg med 1,1 procent. I gennemsnit passerede godt 30.000 køretøjer forbindelsen i døgnet.

- Selvom de lavere priser på Storebælt har betydet en reduktion i vores indtægter, og vederlaget for at benytte vores jernbaneanlæg er reducerede, formår vi at få et tilfredsstillende resultat for perioden. Det er godt hjulpet af en fortsat stigning i trafikken over Storebælt, samt lave renteudgifter. Samlet set betyder det, at vi fastholder vores forventninger til årets resultat, siger administrerende direktør Mikkel Hemmingsen fra koncernen Sund & Bælts, som udover Storebæltsforbindelsen også tæller Øresundsbroen.

Han oplyser, at over en million bilister bruger BroBizz, mens den nye betalingsløsning med nummerpladegenkendelse, PayByPlate, nu benyttes af flere end 52.000 kunder.

Tilbagebetalt i 2032

Det samlede resultatet for første kvartal blev et overskud på 562 millioner kroner, hvilket er 122 millioner kroner højere end i 2017.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter første kvartal 20,2 milliarder kroner, og tilbagebetalingstiden udgør 34 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2032.

- De reducerede indtægter og en højere udbyttebetaling fra A/S Storebælt til at gennemføre udvidelsen af den fynske motorvej understreger behovet for effektiv drift og vedligehold af vores anlæg. Her skal vores nye digitale forretningsstrategi medvirke til at øge produktiviteten, så vi fortsat kan bidrage til det danske samfund og realisering af nye store infrastrukturprojekter, siger Mikkel Hemmingsen.

Forventningerne til årets resultat for Sund & Bælt før finansielle værdireguleringer og skat udgør uændret et overskud på mellem 1.650 og 1.800 millioner kroner.

