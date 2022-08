Hotelovernatninger stiger på Fyn: Folk har opdaget, man kan holde ferie i Danmark

- Folk opdagede, at man kunne holde ferie i Danmark, og så har jeg en fornemmelse af, at det er blevet populært at komme på øerne, siger Nick Brammer, der fortæller, at antallet af overnatninger på Ærø Hotel er steget med mere end de 30 procent siden 2019.

- Man bliver stolt, men jeg er jo heller ikke overrasket, for der er jo fantastisk på Ærø. Nu har andre bare også fundet ud af det, siger hotelmanageren om de flotte hoteltal.

En ny strategi for hotellet har også været med til at skaffe familieforetagendet flere kunder. Blandt andet skal man nu være over 18 år for at sove på hotellet, og så er det voksne hotel begyndt at satse på oplevelsespakker.

Kyst og natur er mere populært

Øens turistdirektør mærker også, at Ærø rider på en god turistbølge.

- Kyst og natur er bare blevet mere populært inden for de seneste år, og det må man jo sige, at vi har her på Ærø og i det sydfynske, siger direktøren i Ærø Turist og Erhverv, Chris Hammeken.

Ifølge turistdirektøren er der flere faktorer, der er skyld i den stigende interesse for Fyn og Ærø.

- Her kan man kombinere storbyferien og en tur i H.C. Andersens Hus med meget varieret natur og vand i det sydfynske.

Han forklarer, at Ærøs butik- og restaurantliv også er en stor del af forklaringen på succesen.

- Lystsejlere kan sejle ind og træde direkte op i for eksempel Ærøskøbing, der er fyldt med nichebutikker, og så giver restauranterne sig tid til kunderne.

For Nick Brammer, der driver Hotel Ærø, kan ærøboerne også tage del i æren for de flotte hoteltal.

- Det, at man kun skal stå nede i vores lokale gågade og kigge på et kort i 20 sekunder, og så kommer der med garanti en lokal hen og spørg, om man kan hjælpe. Alle vil være med til at give den gode oplevelse, siger Nick Brammer.

Faktisk elsker gæsterne det så meget, at en stor del af dem kommer igen - og igen. 20 procent af omsætningen kommer fra stamgæster, fortæller manageren.

Plads til forbederinger

Det er dog ikke alle steder, at tallene er lige flotte på Fyn.

I Odense er antallet af hotelovernatninger steget med 15 procent på den tre-årige periode, mens antallet af overnatninger i Nyborg faktisk faldt med 20 procent.

Skal Nick Brammer give de andre hotelbyer et godt råd, gælder det om at smøre ærmerne op.

- Grav en voldgrav og kald jer en ø, siger Nick Brammer med et glimt i øjet.