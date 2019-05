Flere politikere oplever hærværk mod valgplakater - også på Fyn

Ukendte gerningsmænd har været på spil på Fyn. Her har Alternativets 19-årige folketingskandidat Fabian Davidsen fået hans valgmateriale ødelagt.

Min bøn er, at man begynder at debattere på holdninger og synspunkter frem for på hærværk. Peter Skaarup, folketingskandidat, Dansk Folkeparti

- I nat blev jeg bekendt med, at min plakat var blevet hevet ned, sat ild til og delt på Snapchat, skriver Davidsen på Twitter, hvor han har delt et billede af en valgplakat med ild i.

- Rystende at se sig selv gå op i flammer på den måde. Det er en hån mod den nye politiske kultur og en krænkelse mod demokratiet.

I nat blev jeg bekendt med at min plakat var blevet hævet ned, sat ild til og delt på Snapchat. Rystende at se sig selv gå op i flammer på den måde. Det er hån mod den nye politiske kultur og en krænkelse mod demokratiet. Vi skal være uenige på et demokratisk grundlag. #dkpol pic.twitter.com/yiLdkIYQQS — Fabian Davidsen Alternativet (@FAlternativet) May 12, 2019

Og han er langt fra den eneste. Problemet med hærværk mod valgplakater ses flere steder på Fyn og i resten af landet.

Vil hellere debattere

Enkelte af Peter Skaarups (DF) valgplakater er enten overmalede, knækket eller flået ned.

Mindst 30 af Dansk Folkeparti-politikerens valgplakater på Østerbro i København er blevet ødelagt over natten af ukendte gerningsmænd.

Læs også Partier bytter plakater: - Vi respekterer hinandens uenighed

- Værst af alt er det udtryk for, at der er nogle mennesker, der ikke accepterer andres synspunkter, hvilket er direkte i modstrid med demokratiets grundprincipper, siger Peter Skaarup.

- Min bøn er, at man begynder at debattere på holdninger og synspunkter frem for på hærværk.

Peter Skaarup fortæller, at DF's partisekretær vil politianmelde hærværket mod plakaterne.

Det skal ryddes op

I Sønderborg er den socialdemokratiske politiker Benny Engelbrechts valgplakater ligeledes blevet udsat for hærværk. Det skriver han søndag på Twitter.

Læs også Nu er kampen om lygtepælene skudt i gang

- Et større antal af mine valgplakater i Sønderborg centrum har i nat været udsat for hærværk.

- Mine dygtige folk har fået ryddet op og sætter nye plakater op. Hærværket politianmeldes.

Folketingspolitikernes valgplakater har været i bybilledet siden lørdag klokken 12.00, hvor det blev tilladt at sætte dem op frem mod folketingsvalget 5. juni.

Fakta Fabian Munkholm Davidsen Folketingskandidat i Fyns Storkreds Politiske hverv, Landstovholder Alternativets Unge Alternativets Unge 2017 - 2018 Lokal Formand Alternativet Langeland 2017 - 2018 Storkreds Bestyrelsesmedlem Alternativet Fyn 2017 - 2018 Landssekretær Alternativets Unge 2017 - 2018 Ordfører for Kulturpolitik, Religionspolitik, Integrations og udlændingepolitik Alternativets Unge 2017 - 2018 Se fuld profil