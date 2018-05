Fodboldekspert: Kent Nielsens OB-projekt mislykkedes

Cheftræner Kent Nielsen er mandag formiddag blevet fyret i OB. Det giver god mening, vurderer fodboldekspert.

OB har mandag formiddag fyret cheftræner Kent Nielsen, der dermed nåede tre sæsoner i spidsen for Fyns eneste Superligaklub.

Klubben har de seneste sæsoner haft ambitioner om at komme med i medaljespillet og altså slutte i top-6, men begge gange er det glippet. Det får nu konsekvenser for Kent Nielsen.

De har kikset målsætningen om top seks to år i træk, og de savner stabilitet i præstationer og resultater Martin Davidsen

- På den ene side er det overraskende - og på den anden side er det ikke. Der har været en fornemmelse af, at OB ville have kontinuitet, og der har været opbakning til Kent Nielsen. Men det er jo sådan i en fodboldklub, at trænere har fuld opbakning, indtil han ikke har det mere, siger Martin Davidsen, der er journalist og redaktør på OB-podcasten Stemmer fra Ådalen.

Han mener alligevel, at det giver god mening, at OB har valgt at stoppe samarbejdet med Kent Nielsen nu i stedet for at lade kontrakten løbe i det fjerde og sidste år.

- De har kikset målsætningen om top-6 to år i træk, og de savner stabilitet i præstationer og resultater. Kent havde kontrakt i et år mere, men hvis de alligevel havde besluttet sig for, at den ikke skulle forlænges, så kan man lige så godt stoppe nu, siger Martin Davidsen.

Forandringens sommer

Han peger på, at Kent Nielsen har haft tre år til at føre OB tilbage til toppen af dansk fodbold, men ikke er lykkes med det. Nu venter i stedet - igen - en helt ny start for OB, der skifter massivt ud i både truppen og på bænken i den kommende sommer.

- Udover ny træner skal de have ny assistenttræner, når Henrik Hansen afløser John Bredal, lige som de skal have mange nye spillere. Så det bliver en forandringens sommer for OB, mener Martin Davidsen.

OB har allerede meldt ud, at mindst seks spillere forlader klubben denne sommer, fordi deres kontrakter udløber.

Udover assistent John Bredal tager fynboerne afsked med Rasmus Jönsson, João Pereira, Jacob Buus, Mathias Thrane, Nana Welbeck og Joan Simun Edmundsson.

Tegn på skuffelse

Det er resultaterne - eller mangel på samme - som OB's sportsdirektør Jesper Hansen angiver som den primære årsag til fyringen af Kent Nielsen.

- Desværre må vi konstatere, at vi ikke har levet op til vores sportslige målsætning de seneste år, og selvom vi hele tiden er kommet tættere på, så er vi nået til den beslutning, at det vil gavne klubben at skifte cheftræner, siger Jesper Hansen til klubbens hjemmeside.

Martin Davidsen mener, at fyringen kan være den rigtige løsning, for at OB kan tage et skridt videre.

- Det er nok et nødvendigt onde. Det er jo et tegn på skuffelse, når man fyrer træneren, men det er nok det, der skal til for at komme videre. OB har satset på, at Kent Nielsen kunne føre OB til tops, og det er ikke lykkedes, så der er brug for noget helt nyt, siger Martin Davidsen.

Jakob Michelsen skabte store resultater som træner i Sønderjyske. OB er et sted, hvor der skal overpræsteres på grund af et smalt budget, og det har Michelsen tidligere haft stor succes med i Sønderjyske Martin Davidsen

Ny træner

I forlængelse af en trænerfyring opstår diskussionen hurtigt om, hvem der skal overtage sædet efter den afgående træner. Og selv om Martin Davidsen peger på, at OB har brug for noget helt nyt, mener han alligevel, at en klog trænerløsning for OB kan være en gammel kending.

- En mulighed som ny træner kan være en Joakim Mattsson, der tidligere har været assistenttræner i klubben. Han har siden haft finde resultater i både Skive, Vendsyssel og Thisted, men er alligevel blevet fyret i de sidste to klubber. Han har noget OB-DNA og har ikke en lang historik som cheftræner i andre store klubber, men kommer med noget nyt. Og det være det, der er brug for i OB, siger Martin Davidsen.

Mattsson er dog ikke hans umiddelbare bud som ny OB-træner.

- Der er store navne ledige. Glen Riddersholm hentede et mesterskab til FC Midtjylland, og Jakob Michelsen skabte store resultater som træner i Sønderjyske. OB er et sted, hvor der skal overpræsteres på grund af et smalt budget, og det har Michelsen tidligere haft stor succes med i Sønderjyske. Og så kender han OB's nye assistent Henrik Hansen fra deres fælles tid i Sønderjylland, så den kunne umiddelbart godt ligge lige til højrebenet, siger Martin Davidsen.

