OB slår AC Horsens - minut for minut

Der mangler ikke selvtillid, når OB klokken 19.00 tager imod AC Horsens på hjemmebanen i Odense.

Og selvtilliden har det fynske bundhold noget at have i, mener cheftræner Jakob Michelsen:

- Der venter os en yderst tæt affære, men vores seneste præstationer peger i den rigtige retning, og vi har god selvtillid, siger han til Ob.dk og tilføjer:

- Vi har ikke fået point nok, men vi har skabt chancer nok til, at vi skulle have vundet flere kampe. Og fortsætter vi med det, så er jeg også sikker på, at vi får hentet flere point, for jeg er overbevist om, at vi gør det rigtige.

De seneste ti indbyrdes opgør har de to hold delt pointene lige over.

Således har både OB og AC Horsen hver vundet tre kampe, mens fire er endt uafgjort. Men her er det værd at bemærke, at OB ikke har tabt til AC Horsens i de seneste fem kampe.

Men Horsens-spillerne kommer til Odense med en god placering som nummer otte efter ni kampe, og de seneste fire kampen har holdet ikke tabt.

OB ligger næstsidst i tabellen med seks point.

Herunder kan du følge kampen med direkte opdateringer fra kampens første fløjt:

