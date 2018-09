Folketingets åbning: Hvad vil du spørge statsministeren om?

Der er flag på busserne og dronningen kommer, når Folketinget åbner den første tirsdag i oktober. TV 2/Fyn dækker folketingets åbning tirsdag den 2. oktober, og her bliver der sat fokus på en række fynske emner, som eksempelvis udflytning af statslige arbejdspladser arbejdspladser

- Folketingets åbning er en festdag for demokratiet, og det vil vi gerne bringe tættere på fynboerne. Derfor dækker vi åbningen, og derfor inddrager vi emner fra fynboernes hverdag, så det bliver relevant, siger samfundsredaktør på TV 2/Fyn, Jakob Risbro.

TV 2/Fyn sender live fra åbningen af Folketinget, hvor alle de fynske folketingsmedlemmer bliver kontronteret med spørgsmål fra de fynske seere og brugere.

Stil spørgsmål til statsministeren

Du kan også stille spørgsmål til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Socialdemokraternes leder, Mette Frederiksen. Vi vælger de bedste spørgsmål fra seerne og stiller dem til statsministeren og oppositionens leder.

Du skal sende dit spørgsmål til adressen samfund@tv2fyn.dk - skriv gerne hvorfor du synes, at det er et vigtigt spørgsmål, og om det har personlig betydning for dig.

- Vi vil gerne bringe toppolitikere tættere på fynboerne, og derfor vil vi gerne have fynboernes hjælp til at stille spørgsmål til statsministeren og Mette Frederiksen, siger Jakob Risbro, der er samfundsredaktør på TV 2/Fyn.

Vi begynder transmissionen fra åbningen af Folketinget tirsdag klokken 11.50 på TV 2/Fyns nyhedskanal, hvor vi også har gæster i studiet, fynske reaktioner på statsministerens åbningstale og interview med alle de fynske folketingsmedlemmer.

