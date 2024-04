Mand bag populære popsange har "mystisk forhold" til Fyn

Odense gav håb

Der er ingen tvivl om, at Odense har sat sit præg på Junckers musikalske karriere - og ikke mindst ham som person. Odense gav ham plads til at fordybe sig og plads til at drømme. Byens historiske vingesus fik ham til at drømme stort. Synet af det hus, hvor en af tidens største forfattere blev født, fik selv de største ambitioner til at virke opnåelige.

- Det gav mig en følelse af, at der var håb. Der var nogle muligheder, man kunne godt blive til noget, selvom man bare var en lille bitte prik ude i horisonten.

Det er aldrig fordi han har tænkt, at han skulle være det nye store navn ud af Odense. Men hvis en fattig dreng fra de helt billige rækker kunne gå fra at være nul og niks, til at erobre hele verden med sine eventyr, så gav det Juncker en tro på, at han også kunne blive til noget med sine sangtekster.

Drømmende forsatte i Historiens Hus, lige ved siden af Odense Domkirke. For en dreng, som bare gerne ville spille på sin akustiske guitar, eller tage til Fruens Bøge og svinge fiskestangen i Odense, var det ikke altid lige nemt at prioritere sin skole.

Men han fandt et sted, der gav ham den ro og fordybelse, han havde brug for. Nemlig Historiens Hus. Den følelse og fordybelse han fandt der til at lave sine lektier, den genkender han i dag når han stiller sig ind i sit studie, for at indspille sine sange.