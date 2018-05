Folmers stjålne veteranbil fundet i garage

Natten til tirsdag blev en kostbar veteranbil stjålet fra et autoværksted i Langeskov. Via tips har ejeren, Folmer Larsen, nu fundet bilen i et industrikvarter.

Den kostbare Mercedes 220 SC fra 1961 er fundet. Ejeren Folmer Larsen fik stjålet veteranbilen natten til tirsdag. Torsdag har han gennem flere tips fundet frem til bilen.

Veteranbilen blev fundet i et industrikvarter i Ringe, hvor bilens bagende kunne ses i en garage. Grunden er omringet af pigtrådshegn, så Folmer Larsen kontaktede Fyns Politi.

Da politiet ankom gik en betjent ind på grunden for at verificere, at det var Folmer Larsens bil, der stod i garagen.

Folmer Larsen kunne med det samme kende sin Mercedes 220 SC, hvilket politiet bekræftede kort efter, at det var hans. De har nu givet Folmer Larsen lov til at køre hjem i sin bil. Ejeren er glad for, at folk har hjulpet ham med at finde sin bil.

- Jeg er dybt lykkelig og glad for alle de tip, jeg har fået, siger Folmer Larsen.

Patrulje med hund

Fyns Politi sendte efterfølgende en patrulje med narkohund til grunden. Vagtchefen ville ikke sige noget af hensyn til en separat efterforskning, men glædede sig over, at bilen var blevet fundet.

Inden Folmer Larsen fik lov at køre fra industrigrunden, tog politiet desuden DNA-prøver fra bilen.

De arbejder nu på at opklare, hvem der tog Folmer Larsens veteranbil.

Folmer Larsens Mercedes 220 SC er omkring 350.000 kroner værd. Foto: Privat

Blev stjålet på værksted

Bilen, der har en værdi på omkring 350.000 kroner, stod parkeret lige uden for Folmer Larsens autoværksted i Langeskov, da den natten til tirsdag blev stjålet.

Gennem videovervågning og tips kunne man fastslå, at bilen blev kørt op på en rød autotransporter, der forsvandt i retning mod Odense.

Folmer Larsen havde udlovet en dusør på 15.000 kroner til den eller de personer, der kunne komme med det afgørende tip i sagen.